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        Mardin'deki PKK/KCK davasında 15 sanığa hapis cezası

        Mardin'de terör örgütü PKK/KCK yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla aralarında eski HDP Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım'ın da bulunduğu 15 sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 17:32 Güncelleme: 21.02.2024 - 17:32
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        Mardin'deki PKK/KCK davasında 15 sanığa hapis cezası
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        Mardin'de terör örgütü PKK/KCK yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla aralarında eski HDP Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım'ın da bulunduğu 15 sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezası verildi.

        Mardin 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki dünkü duruşmaya tutuksuz yargılanan Yıldırım ve 14 sanık katılmadı, avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı esas hakkında hazırladığı mütalaasında, sanıkların cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

        Sanıkların avukatları ise müvekkillerinin suçsuz olduğunu iddia ederek, atılı suçtan beraatleri yönünde karar verilmesini talep etti.

        Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan Gülser Yıldırım, Sedat Dağ, Mesut Amak, Abdulkadir Aktaş, Erdal Irmak ve Genco Akman'a 6'şar yıl 3'er ay, Musa Alkan ve İsa Durç'a 6'şar yıl 10 ay 15'er gün, Lokman Ekenek, Davut Şahin, Nazım Kök, Ziver Gümüş, Davut Bozan, İpek Güneş ve Ayşe Bozan'a ise 7'şer yıl 6'şar ay hapis cezası verdi.

        Heyet, sanıklar hakkında uygulanan yurt dışına çıkış yasağı tedbirinin devamına hükmetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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