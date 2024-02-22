Mardin Büyükşehir Belediyesinden asfaltlama ve parke çalışmaları

Mardin'de ulaşımın rahat ve sağlıklı yapılabilmesi için yıl boyunca çalışmalarını sürdüren Mardin Büyükşehir Belediyesi, hava şartlarının el vermesi üzerine Nusaybin, Kızıltepe ve Ömerli ilçesinde çalışmalarına devam ediyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 8 Mart Mahallesi Zafer Sokak ve bağlantılarında sıcak asfalt çalışmaları tamamlanarak ulaşıma açıldı. Cizre Caddesinde serimi yapılacak sıcak asfalt öncesi PMT çalışmaları devam ediyor.

Daha önce zemin çalışmaları yapılan ve hazır hale getirilen Kızıltepe ilçesi Sebze Hali Yolunda sıcak asfalt çalışmaları başlatıldı.

Ömerli ilçesinde ise, Ziyaret yolunda zemin iyileştirme çalışmalarının ardından başlatılan parke çalışmaları sürüyor.