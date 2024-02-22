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        Mardin 1969 Spor, Malatya Arguvan Spor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

        Mardin 1969 Spor, TFF 3. Lig 1. Grup 21. hafta maçında 25 Şubat Pazar günü Malatya Arguvan Spor ile kendi sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 12:05 Güncelleme: 22.02.2024 - 12:20
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        Mardin 1969 Spor, Malatya Arguvan Spor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
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        Mardin 1969 Spor, TFF 3. Lig 1. Grup 21. hafta maçında 25 Şubat Pazar günü Malatya Arguvan Spor ile kendi sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Teknik Direktör Ender Alkan yönetiminde 21 Kasım Şehir Stadı'nda gerçekleştirilen antrenman ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı.

        Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular pas çalışması yaptılar. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçlar ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

        Mardin 1969 Spor'da sakatlıkları bulunan Serdar Yiğit, Ali Kemal Özkan ve Nebi Tiryakioğlu idmana katılmazken, hafif ağrıları olan Muhammet Beşir ise düz koşu yaptı.

        Galeri
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