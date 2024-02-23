Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        AK Parti'li Yenişehirlioğlu Mardin'de seçim koordinasyon merkezinin açılışında konuştu

        AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, "Eğer biz fitneden fesattan uzak durursak birliğimizi, beraberliğimizi kimse bozamaz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 16:50 Güncelleme: 23.02.2024 - 16:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti'li Yenişehirlioğlu Mardin'de seçim koordinasyon merkezinin açılışında konuştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, "Eğer biz fitneden fesattan uzak durursak birliğimizi, beraberliğimizi kimse bozamaz." dedi.

        Yenişehirlioğlu, Mardin'in Savur ilçesinde partisinin seçim koordinasyon merkezinin açılışında yaptığı konuşmada, Mardin'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        AK Parti iktidarında Türkiye'de çok önemli çalışmaların yapıldığını anlatan Yenişehirlioğlu, Mardin ve Savur'a hizmet etmek isteyen adaylarının da aynı heyecanı taşıdığını söyledi.

        Birlik ve beraberliğe dikkati çeken Yenişehirlioğlu, "22 yıllık AK Parti iktidarı milletin teveccühü sayesinde vazifesinin başındadır. Eğer biz fitneden, fesattan uzak durursak birliğimizi, beraberliğimizi kimse bozamaz." dedi.

        AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma, Mardin'de ilk seçim koordinasyon merkezini Savur'da açtıklarını bildirdi.

        AK Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdullah Erin, AK Parti Savur Belediye Başkan adayı Engin Uğur Hamidi ve AK Parti İlçe Başkanı Mecit Özel de konuşma yaptı.

        Konuşmaların ardından seçim koordinasyon merkezinin açılışı yapıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İşte Fenerbahçe'nin rakibi!
        İşte Fenerbahçe'nin rakibi!
        En kapsamlı 4 gün çalışma deneyinin sonuçları belli oldu
        En kapsamlı 4 gün çalışma deneyinin sonuçları belli oldu
        Kalp ve alev emojili mesaja "tacizden" hapis talebi!
        Kalp ve alev emojili mesaja "tacizden" hapis talebi!
        G.Saray'ı eleyen S.Prag'a dev rakip!
        G.Saray'ı eleyen S.Prag'a dev rakip!
        Ürfi Çetinkaya'nın yönettiği suç örgütünün 20 milyar liralık mal varlığına tedbir konuldu
        Ürfi Çetinkaya'nın yönettiği suç örgütünün 20 milyar liralık mal varlığına tedbir konuldu
        Kalıcı makyaj uygulamalarına dikkat!
        Kalıcı makyaj uygulamalarına dikkat!
        İstanbul'da dehşet! Eşini ve 2 kızını öldürdü!
        İstanbul'da dehşet! Eşini ve 2 kızını öldürdü!
        Yıldızların yaldızları döküldü!
        Yıldızların yaldızları döküldü!
        20 yıl sonra ilk kez panda kiralanıyor
        20 yıl sonra ilk kez panda kiralanıyor
        İhracat rekoru Ciner’in
        İhracat rekoru Ciner’in
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Sirkeci-Kazlıçeşme arasında yeni nesil ulaşım
        Sirkeci-Kazlıçeşme arasında yeni nesil ulaşım
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        50 milyonluk lüks araçlar için ikinci ihale
        50 milyonluk lüks araçlar için ikinci ihale
        Suudi Arabistanlı modelden Türkiye mesajı
        Suudi Arabistanlı modelden Türkiye mesajı
        Uzayda nükleer güç ne anlama geliyor?
        Uzayda nükleer güç ne anlama geliyor?
        "Bir ameliyat daha olacağım"
        "Bir ameliyat daha olacağım"
        Bir günlük değer artışı BIST 100 toplamından fazla
        Bir günlük değer artışı BIST 100 toplamından fazla
        Ankara'da yaşamak Paris'ten zor!
        Ankara'da yaşamak Paris'ten zor!

        Benzer Haberler

        Mardin'de silahlı kavga; yoldan geçen 16 yaşındaki çocuk vuruldu
        Mardin'de silahlı kavga; yoldan geçen 16 yaşındaki çocuk vuruldu
        AK Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Erin, projelerini açıkladı
        AK Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Erin, projelerini açıkladı
        Mardin'de 86 yaşındaki hastanın anevrizması kapalı yöntemle tedavi edildi
        Mardin'de 86 yaşındaki hastanın anevrizması kapalı yöntemle tedavi edildi
        Kızıltepe'deki tesiste arıtılan su tarıma kazandırılıyor
        Kızıltepe'deki tesiste arıtılan su tarıma kazandırılıyor
        Caddede silahlı saldırıda öldü
        Caddede silahlı saldırıda öldü
        Mardin Büyükşehir Belediyesinden asfaltlama ve parke çalışmaları
        Mardin Büyükşehir Belediyesinden asfaltlama ve parke çalışmaları