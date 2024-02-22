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        Mardin'de 86 yaşındaki hastanın anevrizması kapalı yöntemle tedavi edildi

        Mardin'de ritim bozukluğundan dolayı ameliyatı yapılamayan 86 yaşındaki Halef Şimşek'in kasık damarlarında yaklaşık 7 santimetrelik anevrizması (Kan damarlarının duvarlarındaki zayıflama sonucu bir balon gibi genişlemesi) kapalı yöntemle tedavi edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 15:23 Güncelleme: 22.02.2024 - 16:08
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        Mardin'de 86 yaşındaki hastanın anevrizması kapalı yöntemle tedavi edildi
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        Mardin'de ritim bozukluğundan dolayı ameliyatı yapılamayan 86 yaşındaki Halef Şimşek'in kasık damarlarında yaklaşık 7 santimetrelik anevrizması (Kan damarlarının duvarlarındaki zayıflama sonucu bir balon gibi genişlemesi) kapalı yöntemle tedavi edildi.

        Kızıltepe ilçesinin kırsal Sürekli Mahallesi'nde yaşayan Şimşek, kabızlık, sık idrara çıkma, kalça ve bel bölgesinde ağrı, bacaklarda hissizlik şikayetiyle Kızıltepe Devlet Hastanesi Kalp Damar Cerrahi Servisine başvurdu.

        Yapılan tetkiklerde hastanın kasık bölgesindeki damarlarında "anevrizma" adı verilen ve tedavi edilmediği durumda ölümle ya da sakatlıkla sonuçlanabilen 7 santimetrelik baloncuk tespit edildi.

        Kronik ritim bozukluğu ve yaşının ileri olmasından ötürü cerrahi işlem riskinin yüksek olduğuna karar verilen Şimşek, Mardin Artuklu Üniversitesi'ne sevk edildi.

        Kardiyoloji Anabilim Dalı'nda Dr. Öğretim Üyesi Serhat Günlü tarafından operasyona alınan Şimşek'in anevrizması girişimsel endovasküler işlemle kapatıldı.

        Başarılı geçen işlemin ardından hasta servise alındı.

        Hastane Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Lokman Timurağaoğlu, AA muhabirine, Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğünün destekleriyle son zamanlarda özellikle ameliyat ve işlem sayılarının arttığını belirterek, önemli başarılı operasyonlara imza attıklarını söyledi.

        Önemli operasyonla imza atan hekimlere teşekkür eden Timurağaoğlu, "Hastanemizde bu işlem ilk defa yapılıyor. Bu gibi işlemlerin olması dışarıya sevki azalttığı için hastalar açısından büyük bir konfor teşkil ediyor." dedi.

        Dr. Öğretim Üyesi Serhat Günlü de hastanın kasık bölgesinde damar genişlemesinin çok yüksek santimlere ulaştığını belirtti.

        Hastalarda 3 santimetre üstüne çıktığı zaman cerrahi müdahalenin yapılması gerektiğini belirten Günlü, "Hastamızın damarlarındaki anevrizması 6-7 santimi bulmuştu. Başarılı bir şekilde işlemimiz son buldu. Şu anda hastamız gayet iyi." ifadelerini kullandı.﻿

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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