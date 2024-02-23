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        Mardin'de silahlı kavga; yoldan geçen 16 yaşındaki çocuk vuruldu

        MARDİN'dealacak meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada, yoldan geçen 16 yaşındaki Mücahit A. yaralandı. Olay, saat 11.00 sıralarında Kızıltepe ilçesi Sanayi Mahallesi 717. Sokak'taki petrol istasyonunun önünde meydana geldi. İddiaya göre; tefeci oldukları iddia edilen C.K., E.K. ve A.K., alacaklarını tahsil edemedikleri H.K.'nin kardeşi Z.K.'nin akaryakıt istasyonuna gelerek tartıştı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Bu sırada olay yerinden geçen Mücahit A. (16), sırtından yaralandı. İhbarla bölgeye ekipler gönderildi. Mücahit A. Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde onlarca boş kovan toplayan polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 13:33 Güncelleme: 23.02.2024 - 13:39
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        Mardin'de silahlı kavga; yoldan geçen 16 yaşındaki çocuk vuruldu
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        MARDİN'dealacak meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada, yoldan geçen 16 yaşındaki Mücahit A. yaralandı. Olay, saat 11.00 sıralarında Kızıltepe ilçesi Sanayi Mahallesi 717. Sokak'taki petrol istasyonunun önünde meydana geldi. İddiaya göre; tefeci oldukları iddia edilen C.K., E.K. ve A.K., alacaklarını tahsil edemedikleri H.K.'nin kardeşi Z.K.'nin akaryakıt istasyonuna gelerek tartıştı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Bu sırada olay yerinden geçen Mücahit A. (16), sırtından yaralandı. İhbarla bölgeye ekipler gönderildi. Mücahit A. Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde onlarca boş kovan toplayan polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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