Mardin'de 2 milyon tuz çalısı fidanı üretildi

Mardin'de "Meralarımıza Yeniden Hayat Projesi" kapsamında 2 milyon tuz çalısı üretildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun'un destekleriyle "Meralarımıza Yeniden Hayat Projesi" hayata geçirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylanarak yürürlüğe giren "Meralarımıza Yeniden Hayat Projesi", Türkiye'de meraların verimliliğini artırmayı ve hayvancılığa güçlü bir destek sağlamayı amaçlıyor.

Proje kapsamında Mardin'de bugüne kadar 2 milyon tuz çalısı üretildi.

Proje kapsamında bu yıl 15 ile 1 milyon 500 bin tuz çalısı fidanı gönderildi.

121 bin 250 poşetli, 160 bin 500 viyollü olmak üzere 281 bin 750 tuz çalısı toprakla buluşturuldu.

Proje kapsamında Karaman'a gönderilen 100 bin tuz çalısı meraların yeşertilmesine katkı sağlandı.