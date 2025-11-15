Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de 2 milyon tuz çalısı fidanı üretildi

        Mardin'de "Meralarımıza Yeniden Hayat Projesi" kapsamında 2 milyon tuz çalısı üretildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2025 - 12:29 Güncelleme: 15.11.2025 - 12:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de 2 milyon tuz çalısı fidanı üretildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mardin'de "Meralarımıza Yeniden Hayat Projesi" kapsamında 2 milyon tuz çalısı üretildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun'un destekleriyle "Meralarımıza Yeniden Hayat Projesi" hayata geçirildi.

        Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylanarak yürürlüğe giren "Meralarımıza Yeniden Hayat Projesi", Türkiye'de meraların verimliliğini artırmayı ve hayvancılığa güçlü bir destek sağlamayı amaçlıyor.

        Proje kapsamında Mardin'de bugüne kadar 2 milyon tuz çalısı üretildi.

        Proje kapsamında bu yıl 15 ile 1 milyon 500 bin tuz çalısı fidanı gönderildi.

        121 bin 250 poşetli, 160 bin 500 viyollü olmak üzere 281 bin 750 tuz çalısı toprakla buluşturuldu.

        Proje kapsamında Karaman'a gönderilen 100 bin tuz çalısı meraların yeşertilmesine katkı sağlandı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammet Gümüş, projenin uzun vadede ülke hayvancılığına büyük fayda sağlayacağını belirtti.

        Projenin 2025-2035 yıllarını kapsadığını aktaran Gümüş, "İl Müdürlüğümüz tarafından poşet ve viyol sistemlerinde üretilen tuz çalıları, Bakanlığımızın koordinasyonu ve illerin talepleri doğrultusunda önümüzdeki 10 yıl boyunca mera alanlarına dikilmeye devam edilecektir. Her ilde kurulacak tuz çalısı plantasyonlarıyla birlikte meralarımızın ıslahı ve amenajmanı sağlanacak, hayvancılığın temel altyapısı daha da güçlenecektir." ifadelerini kullandı.

        Gümüş, şunları kaydetti:

        "Mardin, projenin üretim üssü konumunda yer alıyor. İl genelinde kurulan üretim alanlarında yapılan yoğun çalışmalarla 2 milyon fidanın yetiştirilmesi sağlandı. Valimiz Tuncay Akkoyun'un destekleriyle yürütülen proje, hem üretim kapasitesi hem de dağıtım ağı açısından örnek bir model oluşturdu. Mardin'den tüm Türkiye'ye uzanan bu proje, hem meralarımızın yeniden hayat bulmasına hem de hayvancılığın sürdürülebilir şekilde gelişmesine katkı sağlayacak."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Zehirlenen ailenin kaldığı otelde 2 yeni vaka!
        Zehirlenen ailenin kaldığı otelde 2 yeni vaka!
        Alev topundan koşarak çıkmıştı... 7 gün savaştı!
        Alev topundan koşarak çıkmıştı... 7 gün savaştı!
        Çalışanını darp etmişti! Fenomen oyuncu tutuklandı!
        Çalışanını darp etmişti! Fenomen oyuncu tutuklandı!
        Bakan Kurum başvuru sayısını açıkladı
        Bakan Kurum başvuru sayısını açıkladı
        Biri 4, diğeri 3 yaşındaydı... İki kardeşin büyük acısı!
        Biri 4, diğeri 3 yaşındaydı... İki kardeşin büyük acısı!
        Gıda zehirlenmesi alarmı! 3 can alan zehirlenmenin nedeni hijyen eksikliği mi?
        Gıda zehirlenmesi alarmı! 3 can alan zehirlenmenin nedeni hijyen eksikliği mi?
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Bilinçsiz kullanımı organları bitiriyor
        Bilinçsiz kullanımı organları bitiriyor
        A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Bulgaristan
        A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Bulgaristan
        Kopan kolu 120 metrelik kuyuya düştü! Sondaj dehşeti!
        Kopan kolu 120 metrelik kuyuya düştü! Sondaj dehşeti!
        "Hiç aklımıza gelmeyecek bir şekilde..."
        "Hiç aklımıza gelmeyecek bir şekilde..."
        Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı
        Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı
        BBC özrü yetmedi, Trump dava açıyor
        BBC özrü yetmedi, Trump dava açıyor
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        'Mar-a-Lago yüzü' trendi yükselişte
        'Mar-a-Lago yüzü' trendi yükselişte
        Türk Marşı'nın adı neden Türk Marşı?
        Türk Marşı'nın adı neden Türk Marşı?
        'Ya bırakın ya da bırakırım!'
        'Ya bırakın ya da bırakırım!'
        G.Saray'da 'Ocak' planı: 7 isim listede!
        G.Saray'da 'Ocak' planı: 7 isim listede!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Dünyanın en güzeli Türkiye'den
        Dünyanın en güzeli Türkiye'den

        Benzer Haberler

        Mardin'de sağanak; dereler taştı, yollar göle döndü
        Mardin'de sağanak; dereler taştı, yollar göle döndü
        Midyat'ta tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Midyat'ta tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Mardin'de fırtınada motosikleti devrilen kurye yaralandı
        Mardin'de fırtınada motosikleti devrilen kurye yaralandı
        Mardin'de şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk anısına kütüphane açıldı
        Mardin'de şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk anısına kütüphane açıldı
        Mardin'de 4 bin 897 sikke ele geçirildi
        Mardin'de 4 bin 897 sikke ele geçirildi
        Mardin'de "Anadolu Mirası" operasyonunda 4 bin 897 sikke ele geçirildi
        Mardin'de "Anadolu Mirası" operasyonunda 4 bin 897 sikke ele geçirildi