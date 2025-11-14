Mardin'de şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk anısına kütüphane açıldı
Mardin'in Derik ilçesinde bir okulda açılan kütüphanede şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün adı yaşatılacak.
Trabzonlular Federasyonu tarafından Derik Anadolu Lisesi'nde yaptırılan "Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Kütüphanesi"nin açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.
Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından törende şehit Safitürk'ün hayatının anlatıldığı ve Derik zeytinini dünyaya tanıtma hayaline ilişkin Anadolu Ajansına
