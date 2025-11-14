Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk anısına kütüphane açıldı

        Mardin'in Derik ilçesinde bir okulda açılan kütüphanede şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün adı yaşatılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2025 - 20:57 Güncelleme: 14.11.2025 - 20:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk anısına kütüphane açıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mardin'in Derik ilçesinde bir okulda açılan kütüphanede şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün adı yaşatılacak.

        Trabzonlular Federasyonu tarafından Derik Anadolu Lisesi'nde yaptırılan "Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Kütüphanesi"nin açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından törende şehit Safitürk'ün hayatının anlatıldığı ve Derik zeytinini dünyaya tanıtma hayaline ilişkin Anadolu Ajansına

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye şehitlerine ağlıyor... Kahramanlara veda...
        Türkiye şehitlerine ağlıyor... Kahramanlara veda...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman hakkı savunacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman hakkı savunacağız
        Almanya'dan gelen aileyi ölüme götüren süreç
        Almanya'dan gelen aileyi ölüme götüren süreç
        14 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        14 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Şehid olan askerler için yas ilân edilmesi geleneğimizde yoktur!
        Şehid olan askerler için yas ilân edilmesi geleneğimizde yoktur!
        Milli Takım, play-off için sahada!
        Milli Takım, play-off için sahada!
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Jose Mourinho'dan Rafa Silva'ya kanca!
        Jose Mourinho'dan Rafa Silva'ya kanca!
        Vincenzo Montella'dan 'bahis' açıklaması!
        Vincenzo Montella'dan 'bahis' açıklaması!
        Anne ve oğlunun sır dolu ölümünde kayıp cep telefonu bulundu!
        Anne ve oğlunun sır dolu ölümünde kayıp cep telefonu bulundu!
        Diyabette yapay pankreas dönemi
        Diyabette yapay pankreas dönemi
        'Ya bırakın ya da bırakırım!'
        'Ya bırakın ya da bırakırım!'
        Starbucks'ın ABD'deki çalışanları greve gitti
        Starbucks'ın ABD'deki çalışanları greve gitti
        G.Saray'da 'Ocak' planı: 7 isim listede!
        G.Saray'da 'Ocak' planı: 7 isim listede!
        Tedesco'dan G.Saray açıklaması!
        Tedesco'dan G.Saray açıklaması!
        Türkiye'nin peynir haritası!
        Türkiye'nin peynir haritası!
        "Dünya düzeni büyük ölçüde değişiyor"
        "Dünya düzeni büyük ölçüde değişiyor"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Siz bir de içini görün!
        Siz bir de içini görün!
        Nükleer yeniden 'altın çağına' mı giriyor?
        Nükleer yeniden 'altın çağına' mı giriyor?

        Benzer Haberler

        Mardin'de 4 bin 897 sikke ele geçirildi
        Mardin'de 4 bin 897 sikke ele geçirildi
        Mardin'de "Anadolu Mirası" operasyonunda 4 bin 897 sikke ele geçirildi
        Mardin'de "Anadolu Mirası" operasyonunda 4 bin 897 sikke ele geçirildi
        Satmaya çalıştıkları 4 bin 897 sikkeyle yakalanan 2 şüpheli yakalandı
        Satmaya çalıştıkları 4 bin 897 sikkeyle yakalanan 2 şüpheli yakalandı
        Midyat'ta Dünya Diyabet Günü etkinliği düzenlendi
        Midyat'ta Dünya Diyabet Günü etkinliği düzenlendi
        MARSU, Hale Deresinde yıllardır süregelen sorunu çözüyor
        MARSU, Hale Deresinde yıllardır süregelen sorunu çözüyor
        Mardin'de altyapı çalışmaları sürüyor
        Mardin'de altyapı çalışmaları sürüyor