AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir'den Nusaybin'e ziyaret

AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, çeşitli temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere Mardin'in Nusaybin ilçesine geldi.

AK Parti Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya, Rizgin Birlik, AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Nusaybin'e gelen Kandemir'i vatandaşlar karşıladı. AK Parti Nusaybin İlçe Başkanlığı önünde vatandaşlar buluşan Kandemir, burada şehit olan 12 vatandaş için dua okudu. İlçe Başkanlığı önünde toplanan vatandaşlara yönelik bir konuşma gerçekleştiren Kandemir, bu coğrafyanın çocuklarının sınırlarla bölünmeyeceğini söyledi. Kandemir, "Bilmiyorlar ki bu medeniyetin evlatları sınır koyarak birbirlerine dua etmezler. Bizim için birliğimizi, beraberliğimizi, huzurunuzu sağlayan önce Rabbimize olan inancımız, peygamberimizin ardından gitmemiz, oradan aldığımız ilhamla siyaset üretmemizdir. Öyle bakıyoruz meseleye, böyle hissediyoruz, böyle paylaşıyoruz. Bunun için renklerin, dillerin, dinlerin, ırkların bizim nezdimizde bir farkı olmaz. Oluşturduğumuz kardeşlik iklimi birliğimizi, beraberliğimiz, kardeşliğimiz, bizim medeniyetimiz bize yüklediği anlamı oluşturur. Nusaybin'de gerçekten teşkilatımızla muazzam bir heyecan yakaladık. İnşallah yüzümüzü Türkiye'ye dönerek Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu siyasi hareketi çoğaltarak bölgemizi, ülkemizi çok daha yaşanır, demokratik, ekmeğini büyütmüş bir ülke haline geleceğiz. Hep beraber başaracağız buna inanıyoruz" dedi.

Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çok badireler atlattığını kaydeden Kandemir, çok daha güzel yarınların kendilerini beklediğini sözlerine ekledi.

Kandemir, ziyaretlerinin ardından ilçeden ayrıldı.

MARDİN 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:16

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