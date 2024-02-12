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        Mardin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 11:26 Güncelleme: 12.02.2024 - 11:26
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        Mardin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı
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        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadeleye yönelik çalışma başlattı.

        Çalışma kapsamında ilçenin İpek Mahallesi'nde 3 kişinin üzerinde toplam 25,40 gram esrar ve 24,80 gram metamfetamin ele geçirildi.

        Yakalanan 3 şüpheliden 2'si hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı.

        1 şüpheli ise emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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