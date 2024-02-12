Mardin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadeleye yönelik çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında ilçenin İpek Mahallesi'nde 3 kişinin üzerinde toplam 25,40 gram esrar ve 24,80 gram metamfetamin ele geçirildi.
Yakalanan 3 şüpheliden 2'si hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı.
1 şüpheli ise emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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