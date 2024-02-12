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        Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 15 zanlı tutuklandı

        Mardin'deçeşitli suçlardan aranan ve polis ekiplerince yakalanan 62 şüpheliden 15'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 17:18 Güncelleme: 12.02.2024 - 17:32
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        Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 15 zanlı tutuklandı
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        Mardin'deçeşitli suçlardan aranan ve polis ekiplerince yakalanan 62 şüpheliden 15'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5-11 Şubat'ta aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

        Bu kapsamda, aralarında çeşitli suçlardan arananlar ile haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da olduğu 62 kişi yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 62 şüpheliden 15'i tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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