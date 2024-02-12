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        Mardin'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu, 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 13:58 Güncelleme: 12.02.2024 - 13:58
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        Mardin'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
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        Mardin'in Nusaybin ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu, 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.

        Mardin-Şırnak kara yolunun Durakbaşı Mahallesi mevkisinde, sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 16 SH 107 plakalı otomobil ile 47 ACT 082 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

        Kazada, araçlardaki Mehmet Mahsum A. (53), Şerife A. (52), Öznur A. (23), Ahmet A. (2), Bedirhan K. (40) ve Serdar D. (19) yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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