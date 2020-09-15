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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

250 bin liralık güvercinlerine gözü gibi bakıyor

İHA

250 bin liralık güvercinlerine gözü gibi bakıyor

Mardin’de 35 yıldır güvercin besleyen 45 yaşındaki Tufan Kırmızıoğlu, Irak’ın devrik lideri Saddam Hüseyin’in de beslediği ve 20 bin dolara alıcı bulan ’Miro’ cinsi 70 güvercinine gözü gibi bakıyor.
Mardin semalarından eksik olmayan güvercinler, sahipleri için de adeta bir tutkuya dönüşmüş. Bu tutkuya kapılan ve maaşının yarısını güvercinlere harcayan Tufan Kırmızıoğlu, Mardin’e özgü güvercinlerin yanı sıra özel olarak yetiştirdiği Saddam Hüseyin’in güvercinleri olarak bilinen Miro cinsi güvercinleri ile Mardin’de ün yaptı. Birçok festivale katılan Kırmızıoğlu bu festivallerde de derecelere girmeyi başardı.

250 bin TL değerinde güvercin besliyor
Çeşitli ırklarda 250 bin TL değerinde tarihi Mardin’deki evinde 20 bin TL’ye özel olarak döşediği odalarda güvercinlerine her türlü konforu sağlayan Kırmızıoğlu, Türk bayrağı altında yetiştirdiği her ırk güvercine ayrı bir oda yaptırdı. Aylık 2 bin TL masraf yaptığı güvercinlere ise yazın özel serinletici cihazlar kışın ise özel ısıtıcı lambalar kullanarak güvercinlerini soğuktan ve sıcaktan koruyor. Miro cinsi güvercinlerin fiyatı ise 20 bin dolar ile 50 bin TL arasında değişiyor. Yavrulara ise tekine 6 bin TL arasında fiyat biçiliyor. Hatta araba fiyatına bile güvercin bulunuyor.

"Mardin’de her 5 evin 2’si güvercin besliyor"
Mardin’de 5 evin 2’sinin güvercin beslediğini ve güvercinsiz bir Mardin düşünemediğini anlatan Kırmızıoğlu, “Bugün Mardin’de köklü ailelerin hepsi güvercin besliyor. Abdulkadir Paşa ailesi, Milli ailesi, Şahtanarlar, Munganlar, Ensariler, aşiretler, Hıristiyan aileler Mardin güvercini besliyor. Mardin’de tarihî evlerin damında mutlaka bir güvercin kümesi vardır. Bu şehirde güvercin beslemek bir sevdadır. Eşimle birlikte caddede gezerken bile gözüm havada güvercin arıyor. Mardin’de yaklaşık 30 bine yakın insanın güvercin besliyor. Stresin tek ilacı güvercin. Şehir merkezinde yaşayanlar kuş hastasıdır. Yazın ikindi vaktinde damlarda güvercin uçuruluyor. Her damın ayrı güvercini var” dedi.

Aylık 2 bin TL masraf yapıyor
Aylık olarak güvercinlere 2 bin TL masraf harcadığını kaydeden Kırmızıoğlu, “Maaşımın yarısını güvercinlere harcıyorum. Özel yem alıyorum. Buğday, darı, arpa ve evde hazırladığım özel karışım yemle besliyorum. Güvercinlerimi çocuklarım gibi bakıyorum” diye konuştu.

"Güvercinlere ayırdığım vakti aileme ayıramıyorum"
35 yıldır güvercinlere olan merakı nedeniyle ’Miro’ cinsi güvercinleri beslediğini söyleyen Kırımızıoğlu, “Bu kuşları Irak’tan getirdim. Musul kuşu da deniliyor. Bu ırkı daha önce sadece Saddam Hüseyin besliyordu. Bu ırkın yağlı, parlak olması gerekiyor. Ama ben halen saf kan besliyorum. 35 yıldır bu ırk kuşları ile uğraşıyorum. Çocuğumuza yedirmediğimizi bu kuşlara yediriyoruz. Kuşlara ayırdığım vakti aileme ayıramıyorum. Gerçekten çok zor şartlar altında yetiştiriyoruz. Kuş beslemek bizim hobimiz, sevdamızdır. Biz kahvelere gitmiyoruz. Kuş sanatları ortamları dışında bir yere takılmıyoruz. Mardin’de güvercinlere bir sevda bir aşk gözü ile bakılıyor" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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