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Mardin'de tuzakla keklik avlayan 5 kişiye 60 bin lira ceza

İHA

Mardin'de tuzakla keklik avlayan 5 kişiye 60 bin lira ceza

Mardin’in Yeşilli ilçesinde tuzakla canlı kekik avlayan 5 kişi jandarma tarafından yakalandı. Zanlılara 60 bin lira idari para cezası kesildi.
Edinilen bilgiye göre, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşilli ilçesine bağlı Kütüklü Mahallesi kırsalında hareketlerinden şüphelendikleri 5 şahsın etrafında yaptığı kontrolde keklik avında canlı mühre olarak kullanılan 5 adet kınalı keklik ile canlı keklik avlamakta kullanılan tuzak malzemesi ele geçirdi. Yakalanan 5 kişiye toplamda 60 bin lira idari para cezası verildi.
Ele geçirilen keklikler ile tuzakların Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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