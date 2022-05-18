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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uzmanından arı sokmalarına karşı uyarı

İHA

Uzmanından arı sokmalarına karşı uyarı

– Mardin’in Dargeçit Devlet Hastanesi'nde görevli Acil Doktoru Cazım Algül, son dönemlerde artan arı sokmalarına karşı uyarılarda bulundu.
Dargeçit Devlet Hastanesi'ne bir günde 7 hastanın arı sokması şikayetiyle başvurduğunu belirten Dr. Cazım Algül, baharın gelişi ile birlikte mantar zehirlenmelerinin yanı sıra arı sokmaları ile karşı karşıya kaldıklarını ifade etti. Arılar her ne kadar balları ile bilinse de yeri geldiğinde insanları hayati tehlikeye sokacak dereceye varacak zararları da olabildiğini aktaran Dr. Algül, “Vücudun buna tepkisi lokalize olabileceği gibi sistemik gibi dramatik cevaplar da olabiliyor. Lokalize olan tepkiler her ne kadar profesyonel müdahaleler gerektirmese de sistemik tepkiler profesyonel müdahaleler gerektirir. Arı sokması, iğnenin hacminden dolayı vücutta hemen hissedildiği için insanlar bunu anında fark edebiliyor. Acı hissedildiği anda ise ilk yapılması gereken iğneyi vücuttan hızla çıkarmak. Çünkü aksi takdirde deride kalan iğne, venom adı verilen arı zehrini vücuda pompalamaya devam ediyor. Bu da belirtilerin çok daha geniş alana yayılmasına ve acının giderek artmasına yol açabiliyor. Bu aşamada iğnenin deri asla sıkılmadan, dikkatli ve nazik bir şekilde tırnak ucu ile kazınarak çıkarılması gerekiyor. Çünkü deri sıkıldığında iğnedeki zehir kesesinin derinin içinde tamamen patlama ihtimali bulunuyor. Bu da ne yazık ki istenenin tam tersi sonuç anlamına geliyor. Derinin sıkılması, diğer yandan iğnedeki feromonları da harekete geçirebileceğinden diğer arıların da saldırı için gelme ihtimali bulunuyor” dedi.
Arı sokmasından hemen sonra şişliğin oluşmaması veya ilerlememesi için iğnenin vakit kaybetmeden tırnak ucu ile çıkarılması gerektiğini ifade eden Dr. Algül, “Ardından bölgenin sterilize edilmesi ve üzerine soğuk kompres uygulanması, zehrin yayılmaması için atılacak en etkili adımları oluşturuyor. Bunun yanı sıra, sokulan bölgenin kaşınmaması ve kalpten yüksekte tutulması da diğer önemli gereklilikler arasında yer alıyor. Bunlar haricinde bal dökme, amonyak sürme, sirke dökme, karbonat ile suyu karıştırıp uygulama ve diş macunu sürme gibi bazı farklı yanıtları da bulunuyor. Ancak bunları yine de iğnenin çıkarılması, bölgenin temizlenmesi ve buz kompresi adımlarından sonra denemeyi tercih etmelisiniz. Söz konusu uygulamalar, kesinlikle tedavi önerisi niteliğinde değildir. Yaygın şekilde uygulanan yöntemleri belirtme amaçlıdır. Arı sokması, evdeki imkânlarla etkileri hafifletilebilecek bir durum olduğu için çoğunlukla hekim müdahalesine ihtiyaç duymuyor. Şiddetli alerjik durumlarda ise en yakın sağlık kuruluşuna en kısa sürede başvurmak hayati önem taşıyor” şeklinde konuştu.

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