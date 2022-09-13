Kazandibi yapımı için gereken malzemeler şu şekildedir;

Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın jüri üyesi olduğu MasterChef Türkiye yarışmasının 12 Eylül akşamı yayınlanan bölümünde yarışmacılar kazandibi yaptı. Peki, MasterChef kazandibi nasıl yapılır? Evde kazandibi tarifi nedir? İşte kazandibi yapımında tüm püf noktalar...

KAZANDİBİ NASIL YAPILIR?

İlk olarak mısır ve buğday nişastaları karıştırılır ve içerisine pirinç unu ile vanilya ilave edilerek karıştırılmaya devam edilir.

1.5 su bardağı süt eklenip çırpılır ve kalan süt ile toz şeker tencereye alınır.

Kısık ateşte pirinç unlu karışım yavaşça eklenerek muhallebi kıvamına gelinceye dek pişirilir.

1 kaşık margarin ve file badem eklenerek altı kapatılır.

Bir tepsi margarin ile yağlanır ve 3 kaşık şeker tepsinin dibini kaplayacak şekilde serpiştirilir.

Hazırlanan muhallebi tepsite dökülür ve kısık ateşte tepsi sık sık çevrilerek 15-20 dakika kadar pişirilir. Soğuyunca ters çevrilip servis tabağına alınır. Afiyet olsun.