Birbirinden zorlu tariflerin yapıldığı MasterChef'te, haftanın son eleme adayı belli oldu. Hatırlanacağı gibi yayınlanan son bölümde, ödül oyununu Çağatay kazanmıştı. Yeni bölümde ise ünlü şef Mehmet Akdağ, mutfağa dair deneyimlerini yarışmacılara aktardı. Günün sonunda en başarısız tabağı yapan yarışmacı son eleme adayı oldu. Peki, "MasterChef son eleme adayı kim oldu? 24 Ekim Cuma MasterChef 7. eleme adayı kim oldu, eleme potasında kimler var?" İşte detaylar...