SON DEĞİŞİKLİK OCAK AYINDA YAPILMIŞTI

Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre; Otomobilde en son ÖTV değişikliği Ocak ayında yapılmıştı.

O dönem yapılan değişiklik ile, yüzde 60 ve yüzde 70 ÖTV dilimleri de sisteme eklenmiş ve bazı oranlar için matrah değerleri yükseltilmişti. Böylece, değişiklik öncesinde yüzde 80 ÖTV diliminin alt sınırında yer alan modellerin bazıları, yüzde 10 kadar fiyat indirimi yaşayarak yüzde 70 ve yüzde 60 ÖTV dilimine geçmişti.