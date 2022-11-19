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Matrah düzenlemesinde tarih belli oldu! Matrah düzenlemesi ne zaman çıkacak?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) temsilcileriyle görüştü. Görüşme sonrasında açıklamalarda bulunan Bakan Nebati, otomobil piyasasını etkileyecek matrah düzenlemesine ilişkin beklenen tarihi de açıkladı. Yaşanan son dakika gelişmesinin ardından, matrah düzenlemesinin ne zaman çıkacağı ve araç fiyatlarını nasıl etkileyeceği araç sahibi olmak isteyenlerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte detaylar...

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  • Matrah düzenlemesinde tarih belli oldu! Matrah düzenlemesi ne zaman çıkacak? Matrah düzenlemesi araç fiyatlarını nasıl etkileyecek?

    ÖTV indirimdeki gelişmeler sıfır araç sahibi olmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. ÖTV indiriminin olmayacağına vurgu yapan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati matrah düzenlemesinde gelinen son noktayı özetledi. Peki Matrah düzenlemesi ne zaman çıkacak? Sıfır araç fiyatlarını nasıl etkileyecek? İşte matrah düzenlenmesinin çıkacağı tarih...
  • Matrah düzenlemesinde tarih belli oldu! Matrah düzenlemesi ne zaman çıkacak? Matrah düzenlemesi araç fiyatlarını nasıl etkileyecek?

    MATRAH DÜZENLEMESİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bugün Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) temsilcileriyle bir araya geldi. Yapılan görüşme sonrasında matrah düzenlemesine de değinen Bakan Nebati, uygulamanın 1 Aralık itibarıyla hayata geçirileceğini vurguladı.

     
  • Matrah düzenlemesinde tarih belli oldu! Matrah düzenlemesi ne zaman çıkacak? Matrah düzenlemesi araç fiyatlarını nasıl etkileyecek?

    ÖTV İNDİRİMİ SON DURUM

    Kamuoyunca uzunca bir süredir beklenti haline gelen otomobilde ÖTV indirimi açıklaması, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den geldi.

    Bakan Nebati, beklentilerin aksine bir ÖTV indirimi planlamadıklarını ancak matrahları artırmak üzere çalışmalar yaptıklarını bildirdi.
  • Matrah düzenlemesinde tarih belli oldu! Matrah düzenlemesi ne zaman çıkacak? Matrah düzenlemesi araç fiyatlarını nasıl etkileyecek?

    SON DEĞİŞİKLİK OCAK AYINDA YAPILMIŞTI

    Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre; Otomobilde en son ÖTV değişikliği Ocak ayında yapılmıştı.

    O dönem yapılan değişiklik ile, yüzde 60 ve yüzde 70 ÖTV dilimleri de sisteme eklenmiş ve bazı oranlar için matrah değerleri yükseltilmişti. Böylece, değişiklik öncesinde yüzde 80 ÖTV diliminin alt sınırında yer alan modellerin bazıları, yüzde 10 kadar fiyat indirimi yaşayarak yüzde 70 ve yüzde 60 ÖTV dilimine geçmişti.

     
  • Matrah düzenlemesinde tarih belli oldu! Matrah düzenlemesi ne zaman çıkacak? Matrah düzenlemesi araç fiyatlarını nasıl etkileyecek?

    BÜTÇEDEKİ PAYI ARTTI

    Mevcut ÖTV sisteminde, 353 bin TL ile 401 bin TL arasında kalan otomobiller yüzde 70'lik ÖTV dilimine, 401 bin TL'den daha pahalı otomobiller ise yüzde 80'lik ÖTV dilimine giriyor.

    Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, otomobillerden alınan ÖTV'nin genel bütçedeki payı 2021'de yüzde 4.7 oranında gerçekleşirken, 2022 sonunda ise bu oranın yüzde 5.6'ya çıkması bekleniyor

     
  • Matrah düzenlemesinde tarih belli oldu! Matrah düzenlemesi ne zaman çıkacak? Matrah düzenlemesi araç fiyatlarını nasıl etkileyecek?

    Dolayısı ile, yıl sonu bütçe hedeflerini tutturmak adına, araç tedarikinde sorunlar yaşandığı bir ortamda otomobilden alınan vergilerin düşürülmesine sıcak bakılmazken, değişikliğin en erken yeni bütçe döneminde devreye alınabileceği kaydediliyor.
  • Matrah düzenlemesinde tarih belli oldu! Matrah düzenlemesi ne zaman çıkacak? Matrah düzenlemesi araç fiyatlarını nasıl etkileyecek?

    OCAK AYINDA YAPILMIŞTI

    Otomobilde en son ÖTV değişikliği Ocak ayında yapılmıştı. O dönem yapılan değişiklik ile, yüzde 60 ve yüzde 70 ÖTV dilimleri de sisteme eklenmiş ve bazı oranlar için matrah değerleri yükseltilmişti. Böylece, değişiklik öncesinde yüzde 80 ÖTV diliminin alt sınırında yer alan modellerin bazıları, yüzde 10 kadar fiyat indirimi yaşayarak yüzde 70 ve yüzde 60 ÖTV dilimine geçmişti.
  • Matrah düzenlemesinde tarih belli oldu! Matrah düzenlemesi ne zaman çıkacak? Matrah düzenlemesi araç fiyatlarını nasıl etkileyecek?

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