'Maviye Sürgün'de 'Ali' ve 'Defne'den büyük plan SHOW TV'nin yapımcılığını O3 Medya'nın üstlendiği dizisi 'Maviye Sürgün'ün dün akşam ekrana gelen bölümü nefeslerin tutulduğu bir sahneyle sonlandı. 'Ali' ve 'Defne'nin planı sonucunda polisler, 'Ozan'ın yapacağı sevkiyata arama yaptı. 'Ozan'ın rahat tavırları dikkat çekerken, neler olacağı merak konusu oldu

Başrollerinde Caner Cindoruk, Damla Sönmez ve Serkan Altunorak’ın buluştuğu 'Maviye Sürgün’ün dün akşam ekrana gelen heyecan dolu dokuzuncu bölümünde; 'Ali', 'Arda’yı bulan kişinin 'Ozan' olmasına öfkelenirken, ikili arasındaki düşmanlık giderek alevlendi.

'Ali', komisere gidip 'Ozan' hakkındaki şüphelerini anlattı. 'Seval', 'Aydam Otel’e gitti. 'Ali', 'Seval’in soyadının 'Ozan' ile aynı olduğunu duyunca şüphelendi. 'Ali' ve 'Seval’in tanışması dikkat çekti. 'Ricardo’nun ölümünden sonra 'Ozan' ve 'Defne' tekrar ifadeye çağırılırken, karakolda 'Seval’in olması şaşkınlık yarattı.

REKLAM 'Defne', 'Ozan’ın bilgisayarına girip bilgiler almak için 'Ali'ler ile plan yaptı. 'Ali', 'Ozan’ı tekneden uzaklaştırmak için onu akşam yemeğine davet etti. 'Murat', 'Ozan’ın bilgisayarındaki bilgileri almayı başardı ve 'Ali, 'Ozan’ın yapacağı sevkiyat hakkındaki bilgileri komisere verdi.

Sevkiyat aracını arayan polisler kolilerin içinde kitap ve oyuncakla karşılaşırken, o anlarda 'Ozan’ın gelmesiyle gerilim arttı. 'Ali', 'Ozan’ın uyuşturucu şebekesiyle çalıştığından emindi. 'Ozan' ise çok rahat görünüyordu. Polislerin araması devam ederken, “Ozan' yakalanacak mı?” sorusunun yanıtı merakla bekleniyor. İşte heyecan dolu final sahnesi; YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI 'Maviye Sürgün’ün 10'uncu bölüm tanıtımı yayınlandı. 'Murat’ın sözlerinden etkilenen 'Defne', 'Ali’den altınları istiyor ve 'Murat’ın acil ameliyat olması gerektiğini söylüyor. 'Murat’ın fenalaştığı anlar dikkat çekerken, 'Ali’nin 'Ozan’a altınları geri vereceğini söylemesi şoke ediyor. REKLAM 'Maviye Sürgün’ün 10'uncu Bölüm Tanıtımı; Intermedya ve NBCU’ya ait Amerikan televizyon kanalı Telemundo arasındaki anlaşmanın ilk meyvesi olan 'Maviye Sürgün’ün yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun yer alıyor. 'Maviye Sürgün'ün başrollerini paylaşan Caner Cindoruk, Damla Sönmez ve Serkan Altunorak'a yer alırken; onlara Bülent Şakrak, Ayça Erturan, Ruhi Sarı ve Hakan Salınmış gibi çok değerli oyuncular eşlik ediyor. 'Maviye Sürgün', yeni bölümüyle çarşamba akşamı saat 21.30’da SHOW TV'de. 'Maviye Sürgün'de çarpıcı gelişmeler 'Maviye Sürgün'de gerilim tırmanıyor