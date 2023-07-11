'Maviye Sürgün'de çarpıcı gelişmeler

Başrollerinde Caner Cindoruk, Damla Sönmez ve Serkan Altunorak’ın buluştuğu 'Maviye Sürgün’ün dün akşam ekrana gelen heyecan dolu beşinci bölümünde; 'Defne', 'Ali' ve ailesinin güvenini kazanmak için 'Salih’in otelinde “Deniz Kafe”nin açılmasına yardım etti.

'Ozan’la ilgili gerçeklere ulaşmak için yatına gizlice giren 'Ali', dava numarasının 'Ozan’ın eline geçtiğini öğrendi. Borçları dolayısıyla 'Serhat’ın köşeye sıkıştırdığı 'Salih', senedi ödemek için bankadaki parasını almaya çalıştı. 'Salih’ten gizli paralarını 'Deniz’e veren banka çalışanı 'Yasemin' büyük bir panikle 'Deniz’in yanına koştu ancak 'Deniz’in gereken parayı bir türlü sağlayamaması işleri giderek karmaşık hale getirdi. Defne’nin verdiği dosya numarasını sorgulatan 'Ozan, 'Ali’nin gemilerine baskın yapan ekibin komutanı olduğunu öğrendi.

Paraların nerede olduğunu öğrenmek için 'Yasemin’in evine giden 'Defne' ve 'Ali' şoke edici o manzarayla karşılaştı. Genç kadını kanlar içinde yerde bulan ikili yardım etmeye çalışırken, karşılarına kendilerini gizlice takip eden 'Serhat' çıktı. Yaşanacak heyecan dolu gelişmeler şimdiden merak konusu oldu.

İşte gerilimin tırmandığı final sahnesi;

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ALTINCI BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI

'Maviye Sürgün’ün altıncı bölüm tanıtımı yayınlandı. 'Ali' ve 'Hasan’ın nezarethanede olduğu anların dikkat çektiği tanıtımda 'Yasemin' olayıyla ilgili suç 'Ali’nin üstüne atılıyor. 'Defne' gerçeği söylese de 'Ozan', 'Defne’yi ifadesini değiştirmesi için tehdit ediyor. 'Ali’nin bu durumdan nasıl kurtulacağı merakla bekleniyor.