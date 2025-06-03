Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 9.242,48 %2,59
        DOLAR 39,1629 %-0,04
        EURO 44,7100 %-0,36
        GRAM ALTIN 4.232,94 %-0,70
        FAİZ 43,54 %-0,59
        GÜMÜŞ GRAM 43,14 %-1,56
        BITCOIN 105.150,00 %0,21
        GBP/TRY 52,9268 %-0,31
        EUR/USD 1,1406 %-0,31
        BRENT 64,90 %0,42
        ÇEYREK ALTIN 6.920,85 %-0,70
        Haberler Ekonomi Para Mayısta sadece Fenerbahçe kazandırdı - Para Haberleri

        Mayısta sadece Fenerbahçe kazandırdı

        Spor hisseleri geçen ay iç açıcı bir performans sergilemezken, yatırımcısına tek kazandıran spor şirketi Fenerbahçe Futbol AŞ oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 11:11 Güncelleme: 03.06.2025 - 11:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mayısta sadece Fenerbahçe kazandırdı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Borsa İstanbul'da hesaplanan spor endeksi geçen ay yüzde 7,6 değer kaybetti.

        Spor şirketlerinin yaşadığı mali sıkıntılar hisse performansları üzerinde baskı oluşturmaya devam ederken, yaşanan finansal problemler ve kötü gelen bilançolar kulüplerin hisse senedi fiyatları üzerinde etkisini sürdürüyor.

        Analistler, spor şirketlerinin mali yapılarının kırılgan olduğunu belirtti.

        Kulüplerin önemli bir borç baskısı altında bulunduğunu ifade eden analistler, şirketlerin mali yapılarının aynı zamanda makro ekonomik olumsuzluklara karşı son derece zayıf bir görünüme sahip olduğunu dile getirdi.

        Halka açık spor şirketleri arasında mayıs ayında yatırımcısına kazandıran tek spor şirketi yüzde 12,4 ile Fenerbahçe oldu.

        REKLAM

        Geçen ay Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlarının hisseleri yüzde 11,8, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin hisseleri yüzde 12,1, Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliğinin hisseleri yüzde 14,8 değer kaybetti.

        Analistler, Galatasaray'ın Süper Lig'de üst üste 3. kez şampiyonluğunu ilan etmesine karşın borsada yatırımcısını sevindiremediğini belirtti.

        Fenerbahçe'nin ise önceki aylarda hisse performansının iç açıcı olmadığını dile getiren analistler, şirketin hisse fiyatının mayıs ayında tepki alımlarıyla yükseldiğini ifade etti.

        Spor şirketlerinin yılbaşından bu yana sergiledikleri hisse performansına bakıldığında, Fenerbahçe rakiplerinden pozitif ayrıştı. Bu dönemde Fenerbahçe hisseleri yatırımcısına yüzde 0,7 getiri sağladı. Galatasaray yüzde 11, Trabzonspor yüzde 25 ve Beşiktaş yüzde 50 yatırımcısına kaybettirdi.

        Fenerbahçe'nin Süper Lig'de yıl içinde Galatasaray ile zirve ortağı olarak mücadele etmesi ve zaman zaman puan farkını indirmesi yılın 5 ayındaki hisse performansını olumlu etkiledi.

        Kulübün gerçekleştirdiği etkili transferler de hisselerinin değer kazanmasında etkili oldu.

        Halka açık 4 spor şirketi arasında en fazla piyasa değerine sahip kulüp olan Fenerbahçe, mayıs ayını 11 milyar 805 milyon lira piyasa değeriyle tamamladı.

        Fenerbahçe'yi, 9 milyar 666 milyon lirayla Galatasaray, 7 milyar 594 milyon 350 bin 411 lirayla Beşiktaş, 5 milyar 625 milyon lirayla Trabzonspor izledi.

        Borsada işlem gören 4 spor şirketinin Aralık 2024, Nisan 2025 ve Mayıs 2025 kapanış fiyatı, değişimi, 2024 sonuna göre farkı ve piyasa değeri şöyle:

        Şirket 2024 Aralık kapanış fiyatı (TL) 2025 Nisan kapanış fiyatı (TL) 2025 Mayıs kapanış fiyatı (TL) 2025 Mayıs aylık değişim (yüzde) 2024 sonuna göre fark (yüzde) Piyasa değeri
        Fenerbahçe 46,90 42,00 47,22 +12,4 +0,7 11.805.000.000
        Galatasaray 2,01 2,03 1,79 -11,8 -11 9.666.000.000
        Beşiktaş 3,48 1,98 1,74 -12,1 -50 7.594.350.411
        Trabzonspor 1,00 0,88 0,75 -14,8 -25 5.625.000.000
        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mayıs enflasyonu açıklandı
        Mayıs enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Aston Villa'dan Nesyri hamlesi!
        Aston Villa'dan Nesyri hamlesi!
        Sanders: Harris'in stratejisi yanlışlarla doluydu
        Sanders: Harris'in stratejisi yanlışlarla doluydu
        Arabistan'dan Victor Osimhen iddiası!
        Arabistan'dan Victor Osimhen iddiası!
        Egzersiz, kanserin tekrarlamasını önlemede 'ilaçlardan daha etkili' olabilir
        Egzersiz, kanserin tekrarlamasını önlemede 'ilaçlardan daha etkili' olabilir
        İşte PSG'nin Skriniar için istediği bonservis!
        İşte PSG'nin Skriniar için istediği bonservis!
        Alman iş insanı safaride aslan saldırısında öldü!
        Alman iş insanı safaride aslan saldırısında öldü!
        Ukrayna heyeti: Bir sonraki toplantıya liderler katılmalı
        Ukrayna heyeti: Bir sonraki toplantıya liderler katılmalı
        Ölmeden önce not bıraktı
        Ölmeden önce not bıraktı
        Kanlı pusu! 4. acı haber de geldi!
        Kanlı pusu! 4. acı haber de geldi!
        Marmaris açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem
        Marmaris açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem
        Ege'de keşfedilmeyi bekleyen antik kentler!
        Ege'de keşfedilmeyi bekleyen antik kentler!
        23 yaşındaydı staj yapıyordu... Üniversiteli gençten kahreden haber!
        23 yaşındaydı staj yapıyordu... Üniversiteli gençten kahreden haber!
        2 yaşındaki dahi çocuk Mensa'ya kabul edildi
        2 yaşındaki dahi çocuk Mensa'ya kabul edildi
        İki yengesini öldürüp kahvede çay içti!
        İki yengesini öldürüp kahvede çay içti!
        CHP Kurultayı iddianamesi: 12 kişiye hapis istemi
        CHP Kurultayı iddianamesi: 12 kişiye hapis istemi
        'Yabancı kartellerin kölesi olduk"
        'Yabancı kartellerin kölesi olduk"
        "Faizler 25'lere gelirse konutta hızlanma başlar"
        "Faizler 25'lere gelirse konutta hızlanma başlar"