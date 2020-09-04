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HaberlerDünya
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Rusya'da Maysak tayfunu hayatı felç etti!

Japonya ve Güney Kore'yi vuran Maysak tayfunu, Rusya'nın Vladivostok bölgesinde de etkili oldu. Binadan kopan plakalar yolda yürüyen bir kadına isabet ederken araçlar ve gemiler de tayfundan sürüklendi.

Rusya Maysak tayfunu
HABERTURK.COM / Ajanslar

Japonya, Çin ve Güney Kore’yi vuran Maysak tayfunu hayatı durma noktasına getirirken Japon Denizi’nin "Altın Boynuz" diye adlandırılan noktasında bulunan Rusya’ya ait Vladivostok bölgesinde de etkili oldu.

Akşam saatlerinde bölgede etkisini göstermeye başlayan tayfun nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi ve binaların çatıları uçtu. Tayfuna hazırlıksız yakalanan sokaktaki bir kadının üzerine binalardan kopan plakalar isabet ederken çok sayıda kişi de benzer kazalarda yaralandı.

VİNÇ ÇEKİCİ 6 GEMİYE ÇARPTI

Vladivostok Limanı’nda bulunan vinç çekici, kasırganın etkisiyle denizin üzerinde hareket edince 6 gemiye çarptı. Kaza sonucu maddi hasarlar oluşurken can kaybı ise yaşanmadı. Köprü ve otoyol üstlerinde hareket eden araçlar ise kasırga nedeniyle ilerleyemezken bazı araçların yollarda kaza yaparak ters döndüğü öğrenildi.

Rusya’da hayatı felç eden kasırganın etkisi gece saatlerine doğru azaldı. Bölgede hemen hemen her noktada elektriklerin kesildiği öğrenilirken yaklaşık 600 bin kişiye uyarı yapılarak kimsenin evinden çıkmaması istendi.

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