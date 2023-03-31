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Mazot gübre desteği ne zaman ödenecek? 2023 Tarımsal destek ödeme tarihleri

Tarım destek ödeme tarihleri için belli oldu. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, mazot ve gübre desteği ödemelerini açıkladı. Çiftçileri yakından ilgilendiren mazot gübre desteği T.C. kimlik numarasına göre hesaplara yatacak. İşte tarımsal destek ödemeleri ile ilgili detaylar haberimizde...

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  • Mazot gübre desteği ne zaman ödenecek? 2023 Tarımsal destek ödemeleri T.C. kimlik numarasına göre ne zaman verilecek?

    Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi. Bakan Kirişçi mazot gübre tarımsal destek ödemelerinin ne zaman verileceğini duyurdu. İşte 2023 tarımsal destek ödemelerinin hesaplara yatacağı tarih...
  • Mazot gübre desteği ne zaman ödenecek? 2023 Tarımsal destek ödemeleri T.C. kimlik numarasına göre ne zaman verilecek?

    TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

    Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, resmi sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "1 milyar 653 milyon 871 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerini kullandı.
  • Mazot gübre desteği ne zaman ödenecek? 2023 Tarımsal destek ödemeleri T.C. kimlik numarasına göre ne zaman verilecek?

    MAZOT GÜBRE DESTEĞİ T.C. KİMLİK NUMARASINA GÖRE HANGİ TARİHTE YATACAK?

    T.C. Kimlik Numarasının son hanesi "0-2" olan üreticilerimizin 31 Mart 2023  saat:18:00'den sonra,

    T.C. Kimlik Numarasının son hanesi "4-6-8" olan üreticilerimizin 7 Nisan 2023 saat:18:00'den sonra,

    Ödemeleri T.C. Ziraat Bankası hesaplarına aktarılmış olacaktır.
  • Mazot gübre desteği ne zaman ödenecek? 2023 Tarımsal destek ödemeleri T.C. kimlik numarasına göre ne zaman verilecek?

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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