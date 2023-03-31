TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, resmi sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "1 milyar 653 milyon 871 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerini kullandı.