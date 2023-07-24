Mbappe'ye dudak uçuklatan teklif: 1 milyar Euro...
PSG'nin yıldızı Kylian Mbappe için Suudi Arabistan ekibi Al Hilal dudak uçuklatan bir teklifte bulundu.
Giriş: 24.07.2023 - 14:54
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Fabrizio Romano'nun haberine göre; Al Hilal yöneticileri Kylian Mbappe için Paris Saint Germain'e 300 milyon euro önerdi.
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Haberde Fransız ekibin yöneticilerinin bu teklife sıcak baktığı belirtildi.
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Öte yandan CBS'ten James Benge'nin haberine göre; Al Hilal, PSG'ye sunduğu 300 milyon euro'luk teklifin yanı sıra Kylian Mbappe'ye yıllık 700 milyon euro maaş kazanacağı bir teklifte bulundu.