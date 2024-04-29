AÖL 3. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN?

Açık lise sınav tarihleri:

Oturum: 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da

Oturum: 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,

Oturum: 21 Temmuz 2024 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da.

AÖL sınav giriş belgeleri ise 15 Temmuz 2024 tarihinde https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden yayımlanacak.

Sonuçlar da 14 Ağustos 2024 tarihinde ilan edilecek.

AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME TAKVİMİ

Açık Öğretim Lisesi 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı 3. dönem kayıt yenileme işlemleri 19 Nisan 2024 tarihinden, 13 Mayıs 2024 tarihi mesai bitiminde kadar yapılabilecek.

AÇIK LİSE 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AÖL kayıt yenileme işlemleri 19 Nisan - 13 Mayıs 2024 tarihleri arasında yapılıyor. Kayıt yenileme için adaylar 250 TL sınav katılım ücretini MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi hesabına https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartı veya T.C. Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Vakıflar Bankası TAO ve Türkiye Halk Bankası AŞ'nin ATM, mobil bankacılık ya da internet bankacılığı hizmetleri üzerinden yatıracak.