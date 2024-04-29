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        Haberler Yaşam Beyin kaslarınızı harekete geçirin: Dikkatle çözdüğünüzde kolayca hataları bulabileceğiniz 9 bulmaca!

        Dikkatle çözdüğünüzde kolayca hataları bulabileceğiniz 9 bulmaca!

        Odaklanma ve konsantrasyonu geliştirmek için beyin egzersizi yapmak önemlidir bu yüzden dikkat testlerini çözerek beyninizi iyi bir şekilde çalıştırabilirsiniz. İşte, sizin için dikkatinizi sınayacak eğlenceli 9 resimdeki hatayı tespit etme bulmacası!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.04.2024 - 15:00 Güncelleme: 28.04.2024 - 22:23
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        1

        Bulmacalar çözmesi keyifli olan aktivitelerdendir. Türleri olan bu bulmacalardan görseldeki hatayı bulmak ise daha çok dikkat gerektirenlerden biridir. Haberimizde sizin için dikkat seviyenizi ölçebilecek 9 bulmacayı ve cevaplarını derledik. İşte, detaylar...

        2

        1. soru: Görseldeki sorunu bulabilir misiniz?

        3

        Cevap: Görseldeki kişi kazma ile ağacı kesmeye çalışıyor, bunun yerine elinde testere olmalıydı.

        4

        2. soru: Resimdeki hata nerededir?

        5

        Cevap: Arkada asılı olan saatte 8 rakamı yerine B harfi var.

        6

        3. soru: Görseldeki sorun nedir?

        7

        Cevap: Ortadaki pizzadan 3 dilim alınmış olmasına rağmen 4 çocuğun elinde de pizza olması hatalıdır.

        8

        4. soru: Resimdeki hatayı bulabilir misiniz?

        9

        Cevap: Havuzun içerisinde normalde balık olmaz bu yüzden bu durum hatalıdır.

        10

        5. soru: Görselde yer alan sorun nedir?

        11

        Cevap: En soldaki saatte 12 ile 6 rakamlarının yeri yanlış yazılmıştır bu yüzden onların yerinin değişmesi gerekiyor.

        12

        6. soru: Resimdeki hatayı bulabilir misiniz?

        13

        Cevap: Kadının aynadaki yansımasında inci kolye bulunuyor ancak kadının kendi boynunda kolye olmaması resmi hatalı yapıyor.

        14

        7. soru: Görselde yer alan sorun nedir?

        15

        Cevap: Yaz mevsimi olmasına rağmen havuzun buz tutması sorundur.

        16

        8. soru: Resimde yer alan hata nerededir?

        17

        Cevap: Çocuklar basket topu yerine futbol topuyla basketbol oynamaya çalışıyor o yüzden bu hatalıdır.

        18

        9. soru: Görseldeki sorunu bulabilir misiniz?

        19

        Cevap: Öğrencinin arkasında bulunan kapının tokmağıyla kapının bağlantı noktası olan menteşeleri aynı yerde duruyor, tam tersi yönlerde olmaları gerekiyor.

        Kaynak: Bright Side

        Fotoğraf kaynakları: Bright Side

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