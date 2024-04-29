Dikkatle çözdüğünüzde kolayca hataları bulabileceğiniz 9 bulmaca!
Odaklanma ve konsantrasyonu geliştirmek için beyin egzersizi yapmak önemlidir bu yüzden dikkat testlerini çözerek beyninizi iyi bir şekilde çalıştırabilirsiniz. İşte, sizin için dikkatinizi sınayacak eğlenceli 9 resimdeki hatayı tespit etme bulmacası!
Bulmacalar çözmesi keyifli olan aktivitelerdendir. Türleri olan bu bulmacalardan görseldeki hatayı bulmak ise daha çok dikkat gerektirenlerden biridir. Haberimizde sizin için dikkat seviyenizi ölçebilecek 9 bulmacayı ve cevaplarını derledik. İşte, detaylar...
1. soru: Görseldeki sorunu bulabilir misiniz?
Cevap: Görseldeki kişi kazma ile ağacı kesmeye çalışıyor, bunun yerine elinde testere olmalıydı.
2. soru: Resimdeki hata nerededir?
Cevap: Arkada asılı olan saatte 8 rakamı yerine B harfi var.
3. soru: Görseldeki sorun nedir?
Cevap: Ortadaki pizzadan 3 dilim alınmış olmasına rağmen 4 çocuğun elinde de pizza olması hatalıdır.
4. soru: Resimdeki hatayı bulabilir misiniz?
Cevap: Havuzun içerisinde normalde balık olmaz bu yüzden bu durum hatalıdır.
5. soru: Görselde yer alan sorun nedir?
Cevap: En soldaki saatte 12 ile 6 rakamlarının yeri yanlış yazılmıştır bu yüzden onların yerinin değişmesi gerekiyor.
6. soru: Resimdeki hatayı bulabilir misiniz?
Cevap: Kadının aynadaki yansımasında inci kolye bulunuyor ancak kadının kendi boynunda kolye olmaması resmi hatalı yapıyor.
7. soru: Görselde yer alan sorun nedir?
Cevap: Yaz mevsimi olmasına rağmen havuzun buz tutması sorundur.
8. soru: Resimde yer alan hata nerededir?
Cevap: Çocuklar basket topu yerine futbol topuyla basketbol oynamaya çalışıyor o yüzden bu hatalıdır.
9. soru: Görseldeki sorunu bulabilir misiniz?