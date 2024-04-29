İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları!

101 PUAN BİLE YETMEYEBİLİR

Bu arada Fenerbahçe, Galatasaray'la 37. haftada oynayacağı derbi ile birlikte kalan tüm maçlarını kazanması halinde 101 puana ulaşacak. Ancak bu senaryo bile sarı-lacivertlilerin şampiyonluğuna yetmeyebilir.