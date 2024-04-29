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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları! - Galatasaray Haberleri

        İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları!

        Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki şampiyonluk yarışı son 4 haftaya taşındı. Liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'ın 93 puanı bulunurken, takipçisi Fenerbahçe ise 89 puanda... Kıran kırana geçen yarışta şampiyonluk için 101 puan bile yetmeyebilir. İşte son düzlük öncesi iki takımın kalan maçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.04.2024 - 10:41 Güncelleme: 29.04.2024 - 11:00
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        Trendyol Süper Lig'de 34. haftasında lider Galatasaray, deplasmanda Adana Demirspor'u 3-0 yenerek galibiyet serisini 15 maça çıkardı.

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        İkinci sıradaki Fenerbahçe ise sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı 2-1 mağlup edip puan farkının açılmasına müsaade etmedi.

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        Son 4 haftaya girilirken zirvedeki Galatasaray 93 puan toplarken, Fenerbahçe'nin ise 89 puanı bulunuyor.

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        Trendyol Süper Lig'de sezonun sona ermesine 4 hafta kaldı. Galatasaray 37. haftada sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Final niteliği taşıması beklenen dev derbi öncesinde iki takımın kalan maçları ise şu şekilde:

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        GALATASARAY'IN KALAN MAÇLARI (93 PUAN)

        - EMS Yapı Sivasspor

        - VavaCars Fatih Karagümrük (D)

        - Fenerbahçe

        - TÜMOSAN Konyaspor (D)

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        FENERBAHÇE'NİN KALAN MAÇLARI (89 PUAN)

        - TÜMOSAN Konyaspor (D)

        - Mondihome Kayserispor

        - Galatasaray (D)

        - İstanbulspor

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        101 PUAN BİLE YETMEYEBİLİR

        Bu arada Fenerbahçe, Galatasaray'la 37. haftada oynayacağı derbi ile birlikte kalan tüm maçlarını kazanması halinde 101 puana ulaşacak. Ancak bu senaryo bile sarı-lacivertlilerin şampiyonluğuna yetmeyebilir.

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        Galatasaray, kalan 4 maçta sadece Fenerbahçe'ye kaybedip diğer maçlarını kazandığı takdirde 102 puanla şampiyonluğunu ilan edebilir.

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