İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Habertürk'te soruları yanıtladı
İyi Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı. Yeni anayasa ile ilgili parti olarak nasıl bir tavır alacaklarına yönelik soruya yanıt veren Dervişoğlu, "Tek adamlığı kökleştirecek bir revizyon arayışına izin vermeyiz" dedi. Dervişoğlu, "Parlamenter sistem amacına matuf bir düzenleme ile gelinirse tartışılır buluruz" ifadelerini kullandı.
İYİ Parti'nin Kurucu Genel Başkanı Meral Akşener'in aday olmadığı kongrede Genel Başkan seçilen Müsavat Dervişoğlu, Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'a konuştu.
Yeni anayasa ile ilgili soruya yanıt veren Dervişoğlu, şunları söyledi: "Önümüze ne getireceklerini bilmiyoruz. Her partinin zaten bu konuya çalışmışlığı var. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi diye tanımlanan ve tek adamlığa evrilen bir sistemle yönetilen Türkiye gerçeği var. Mevcut sistemin parlamenter demokrasi ile yer değiştirmesi özeleştirisi ile gelinirse meseleye başka bakarız. Tek adamlığı kökleştiriecek bir revizyon arayışına izin vermeyiz. Bu şartlarda Sayın Erdoğan bir daha aday olamıyor. Bir daha yönetme iddiasını serdedebileceği bir anayasal düzenlemeyi dayatabilir. O zaman ben Sayın Cumhurbaşkanı'nı demokratik bir yarışa davet ediyorum. Parlamenter demokratik sisteme geçmek amacına matuf düzenleme ile gelinirse tartışılır bulur. Ama Sayın Cumhurbaşkanı'na yeniden cumhurbaşkanı adayı olmayı getiren bir düzenlemeyi o metnin içine taşımak adımlarına sıcak bakamayız."