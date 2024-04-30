Organ nakli bekliyordu... Ameliyata alındı... Esila'yı kaybettik!
Ankara'da, kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gören ve 5.5 yıllık bekleyişin ardından önceki gün kalp nakli olan 16 yaşındaki Esila Tüfekçi, dün sabah saatlerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Esila, geçen yıl hastanede yatarken çizdiği resimle organ bağışına dikkat çekmişti
Ankara Üniversitesi Cebeci Çocuk Hastanesi’nde kalp rahatsızlığı nedeniyle 5.5 yıldır aralıklarla tedavi gören Esila Tüfekçi (16), durumunun ağırlaşması üzerine yaklaşık 1 ay önce kalp ve solunum desteği sağlayan ECMO cihazına (Ekstrakorporal membran oksijenizasyonu) bağlandı.
KALP NAKLİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
DHA'da yer alan habere göre yıllardır nakil bekleyen Tüfekçi için önceki gün Adana'dan müjdeli haber geldi. Adana'dan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait ambulans uçakla getirilen kalp, Esila'ya nakledildi.
DOKTORLARIN MÜDAHALESİ YETMEDİ
9.5 saat süren operasyonla gerçekleşen nakilin ardından Esila'nın durumunun ağır ve 48 saatlik sürenin çok önemli olduğu belirtildi. Esila, doktorların tüm müdahalesine rağmen dün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.
'BAĞIŞ' TEMALI RESMİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ
Esila, geçen yıl hastanede yatarken çizdiği resimle organ bağışına dikkat çekmişti. Esila, resimde kendi kalbini 'siyah', mezardaki ölünün kalbini ise 'kırmızı' olarak resmetmişti.
Ayrıca resimde kendisini gözyaşları içinde çizen Esila, üzerine yazdığı, 'Organlarınızı cennete götürmeyin. Onlara cennette değil burada ihtiyaç var' ifadeleriyle görenleri duygulandırmıştı.
AİLESİ GÖZYAŞINA BOĞULDU
Esila'nın cenazesi, hastanedeki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Anne Zeynep Tüfekçi ve yakınları, cenazeyi teslim alırken gözyaşlarına boğuldu.
RİZE'DE TOPRAĞA VERİLECEK
Esila'nın cenazesi, bugün öğle namazı sonrası Sahil Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Derepazarı ilçesinde toprağa verilecek.