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        Haberler Dünyadan 'Görevimiz Tehlike: Ölümcül Hesaplaşma İkinci Bölüm'ü çekmeye başladı - Magazin haberleri

        'Görevimiz Tehlike: Ölümcül Hesaplaşma İkinci Bölüm'ü çekmeye başladı

        Tom Cruise, Hollywood grevi nedeniyle set zamanı da gösterimi de ertelenen 'Görevimiz Tehlike: Ölümcül Hesaplaşma İkinci Bölüm'ün çekimlerine başladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.04.2024 - 15:18 Güncelleme: 29.04.2024 - 15:20
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        Tom Cruise'un fenomen film serisi 'Görevimiz Tehlike'nin 7'nci filmi olan 'Görevimiz Tehlike: Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm', geçtiğimiz yaz sinema salonlarında izleyicilere aksiyon keyfi yaşatmıştı. Bu filmin devamı niteliğinde olan 'Görevimiz Tehlike: Ölümcül Hesaplaşma İkinci Bölüm' için nihayet sete çıkıldı.

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        Geçtiğimiz günlerde Fransa'nın başkenti Paris'te aksiyon sahnelerini çekerken görüntülenen 61 yaşındaki Hollywood yıldızı, bu defa ekibiyle birlikte İngiltere'nin başkenti Londra'ya geçti. Çekimler, Londra'nın Trafalgar Meydanı'nda yapıldı.

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        Tom Cruise'un özel olarak inşa edilmiş bir metro istasyonunun önünde görüldüğü aksiyon dolu sahne için Londra, ABD askerleri ve polisi görünümlü figüranlarla doluydu.

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        Tom Cruise'un karakteri 'Ethan Hunt', Simon Pegg'in canlandırdığı 'Benji Dunn' ile buluşurken istasyonun dışında yeşil bir tank duruyordu.

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        Set fotoğraflarında ikili, el sıkışırken görülüyor.

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        Adının 'Görevimiz Tehlike: Ölümcül Hesaplaşma Bölüm 2' olması beklenen sekizinci film, 23 Mayıs 2025'te seyirciyle buluşacak.

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        Filmin bu yaz gösterime girmesi planlanmıştı, ancak Hollywood'daki yazar ve oyuncuların yer aldığı büyük grev, filmin çekimlerinin, dolayısıyla gösteriminin ertelenmesine neden oldu.

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        Görevimiz Tehlike (The Mission: Impossible) serisi, ilk olarak 1996'da, aynı adlı TV dizisi temel alınarak çekildi.

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        Sekizinci filmde daha önceki filmlerde olduğu gibi Tom Cruise'un yanı sıra Simon Pegg, Ving Rhames, Hayley Atwell, Pom Klementieff ve Vanessa Kirby rol alacak.

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        İSTANBUL'DA KEŞİF YAPMIŞTI

        'Görevimiz Tehlike: Ölümcül Hesaplaşma İkinci Bölümü'nün bazı sahneleri, İstanbul'da çekilecekti. Filmin yönetmeni Christopher McQuarrie ile Tom Cruise, Kapalıçarşı'da keşif gezisi yapmıştı. Keşif gezisinin görüntülerinin sosyal medyaya yansıması sonucu, McQuarrie ile Cruise, gizlilik sözleşmesinin ihlal edildiği gerekçesiyle İstanbul'dan ayrılmıştı.

        Görevimiz İptal
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        #Tom Cruise
        #görevimiz tehlike 8
        #mission impossible 8
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