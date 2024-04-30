Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: 14 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur, fırtına ve çöl tozu var - 30 Nisan Hava Durumu

        14 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur, fırtına ve çöl tozu var

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; 14 il için sarı kodlu uyarı verildi. Marmara, Ege'nin iç kesimleri, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışların; İç Anadolu, Doğu Akdeniz, Kastamonu ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Diğer yandan Güneydoğu Anadolu'da çöl tozu, Marmara ve Kuzey Ege'de de kuvvetli poyraz etkili olacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.04.2024 - 07:25 Güncelleme: 30.04.2024 - 07:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        14 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur, fırtına ve çöl tozu
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara (Balıkesir merkez hariç), İç Ege, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Isparta, Çorum, Bingöl, Muş, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İç Anadolu (Ankara, Konya, Karaman, Niğde, Aksaray, Kırşehir, Kırıkkale, Nevşehir, Çankırı ve Yozgat), Doğu Akdeniz’in iç kesimleri (Adana’nın kuzeyi, Mersin’in iç kesimleri, Antalya’nın doğusunun iç kesimleri) ile Kastamonu çevreleri ve Kırklareli'nin kuzeyinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu kesimlerde toz taşınımı beklenmektedir.

        REKLAM

        İstanbul

        Bulutlu 18°

        Ankara

        Sağanak Yağış 24°

        İzmir

        Güneşli 27°

        Antalya

        Güneşli 32°

        Trabzon

        Bulutlu 17°

        Bursa

        Sağanak Yağış 18°

        Adana

        Parçalı Bulutlu 30°

        Diyarbakır

        Sağanak Yağış 28°

        Gaziantep

        Yağmurlu 27°

        Ağrı

        Kısmen Güneşli 25°

        Hava sıcaklığının güneydoğu kesimlerde 3 ila 5 derece düşeceği, diğer bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

        Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40 -60 km/saat) esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların; İç Anadolu (Ankara, Konya, Karaman, Niğde, Aksaray, Kırşehir, Kırıkkale, Nevşehir, Çankırı ve Yozgat), Doğu Akdeniz’in iç kesimleri (Adana’nın kuzeyi, Mersin’in iç kesimleri, Antalya’nın doğusunun iç kesimleri) ile Kastamonu çevreleri ve Kırklareli'nin kuzeyinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        REKLAM

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın, Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40 -60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        TOZ TAŞINIMI UYARISI

        Güneydoğu kesimlerde toz taşınımı beklendiğinden, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kendisini aldattığını öne sürdüğü kadını banyoda öldürdü
        Kendisini aldattığını öne sürdüğü kadını banyoda öldürdü
        Gürcistan'da tartışmalı tasarıya destek gösterisi
        Gürcistan'da tartışmalı tasarıya destek gösterisi
        Dina'nın gizemli ölümü!
        Dina'nın gizemli ölümü!
        Eskortla para anlaşmazlığı cinayetle bitti
        Eskortla para anlaşmazlığı cinayetle bitti
        Ergin Ataman'a para cezası!
        Ergin Ataman'a para cezası!
        Yol çöktü içine düştü!
        Yol çöktü içine düştü!
        Çekimlere nihayet başladı
        Çekimlere nihayet başladı
        Kolonya karışımlı içecek ölüm getirdi
        Kolonya karışımlı içecek ölüm getirdi
        Resimlerdeki hataları bulabilir misiniz?
        Resimlerdeki hataları bulabilir misiniz?
        Müsavat Dervişoğlu: 'Parlamenter sistem' ile gelinirse tartışırız
        Müsavat Dervişoğlu: 'Parlamenter sistem' ile gelinirse tartışırız
        Şampiyonluk yolunda kalan maçlar!
        Şampiyonluk yolunda kalan maçlar!
        Öğretmenlere görev yerlerine dönüş hakkı
        Öğretmenlere görev yerlerine dönüş hakkı
        Otomobilin kalbi Pekin'de attı
        Otomobilin kalbi Pekin'de attı
        Şampiyonlar yurda döndü
        Şampiyonlar yurda döndü
        Beşiktaş'ın Avrupa'ya katılma denklemi
        Beşiktaş'ın Avrupa'ya katılma denklemi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özel görüşmesinde tarih belli oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özel görüşmesinde tarih belli oldu
        Seçim sonuçları ve yeni anayasa ele alındı
        Seçim sonuçları ve yeni anayasa ele alındı
        Kenya'da baraj çöktü: 45 kişi öldü
        Kenya'da baraj çöktü: 45 kişi öldü
        Fatih Terim'e büyük tepki!
        Fatih Terim'e büyük tepki!