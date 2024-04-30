Sertab Erener: Tanıyamamış olabilirsiniz
Yeni görünümüyle gündem olan Sertab Erener, sosyal medyada kendisini eleştirenlere göndermede bulundu; "Yardımcı olayım, tanıyamamış olabilirsiniz. Ben Sertab"
Sertab Erener, ilk kez 30 yıl önce seslendirdiği 'Mecbursun'un yeniden yorumlayıp şarkıya bir de klip çekmişti. İşte bu klipteki görünümü gündem oldu.
Aşırı derecede estetik yaptırdığı ileri sürülen 59 yaşındaki Sertab Erener ile ilgili çok sayıda, "Yazık etmiş kendine", "Tanıyamadık" şeklinde yorumlar yapılmıştı.
MAKYAJSIZ FOTOĞRAFINI PAYLAŞMIŞTI
Sertab Erener, önce bu tür yorumlara önce aldırış etmemiş, yeni şarkılarının yakında yayınlayacağını dile getirmişti; "Çok yeni şarkı birikti, üçer beşer çıkmaya hazır. Haber edeyim dedim. Her dem albümü devam edecek ama şimdi yeni şarkılar söylemek lâzım."
SERTAB'DAN YENİ PAYLAŞIM
Yeni görünümünün gündem olmaya devam etmesi üzerine Sertab Erener, yapılan yorumlara göndermede bulundu.