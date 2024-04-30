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        Haberler Stil Z kuşağının yeni takıntısı kırışıklık karşıtı pipet - magazin haberleri

        Z kuşağının yeni takıntısı kırışıklık karşıtı pipet

        Z kuşağı hiç yaşlanmak istemiyor! Yeni nesil pipetlerin dudak çevresi kırışıklıklarını önlediği konusunda ısrarlı. Peki, cilt uzmanları da onları destekliyor mu? İşte uzmanlardan 'kırışıklık karşıtı pipet' yorumu...

        Giriş: 30.04.2024 - 08:00 Güncelleme: 29.04.2024 - 20:07
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        Gün geçmiyor ki Z kuşağının yeni bir akımıyla hayrete düşmeyelim... Yeni akımın adı, 'kırışıklık karşıtı pipet'.

        Bu nesil, yaşlanma konusunda zamanı geri almak ya da hiç yaşlanmamak için bitmeyen bir yarış halinde. Kırışmaya karşı en son silah olduğunu söyledikleri şeyi, TikTok'ta bir akıma dönüştürdüler.

        Standart içecek pipetinin bu modern versiyonu, ağza yatay şekilde yerleştiriliyor. Akımın savunucuları, dudakları büzüp dikey bir pipetten içeceği yudumlamak yerine, yatay pipetle dudakları neredeyse hiç kıpırdatmamayı öneriyor.

        İngiltere ve ABD'den bazı sosyal medya içerik oluşturucuları, bu yeni nesil pipet kullanımının, dudakların gerilmesini veya büzülmesini önlediğini, dolayısıyla yüz hatlarındaki kırışıklıkları önlediğini iddia ediyor. Peki cilt uzmanları, bu görüşe katılıyor mu?

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        Klasik pipetlerin dudak üstü kırışıklıklara yol açtığını iddia edenler, yeni nesil pipetleri kullanmayı öneriyor

        "BİLİMSEL KANIT YOK"

        Uzmanlar, kırışıklık önleyici pipetlerin kırışıklıkların başlamasını önlediğine dair hiçbir bilimsel kanıt olmadığı konusunda uyarıyor.

        İngiltere'den Dermatoloji Uzmanı Dr. Leah Totton, "Kırışıklık önleyici pipetlerin ağız çevresi kırışıklıklarını önlemede etkili bir yöntem olup olmadığına dair bilimsel bir kanıt yok. Ayrıca bu pipetleri kullanırken de dudakların hafifçe büzülmesi hala söz konusu" dedi.

        Barkot çizgileri de denilen dudak üstü çizgilerinin, dudak ve dudak üstü bölgelerde sigara, güneş ışınları, ilerleyen yaş gibi faktörlere bağlı olduğunu ve genetik olarak yatkın kişilerde gözlemlendiğini söyleyen Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Güldehan Ateş, “Son zamanlarda sosyal medyada karşımıza çıkmaya başlayan ‘kırışıklık önleyici pipet’ler barkot çizgilerini önleyici olarak öne sürülmüş olmakla birlikte bu konuda elde edilmiş bilimsel veriler bulunmuyor” dedi.

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        Bu ve benzeri uzman uyarıları, sosyal medya fenomeni Michaela Scott gibi, yeni nesil pipetin çılgın savunucularını durdurmadı.

        Scott, klasik pipetlere göre bu yeni pipetlerde dudakların daha az büzüldüğünde ısrar ederken; diş hekimi olan bir TikTok kullanıcısı, kırışıklık önleyici pipetlerin, 'sigara çizgileri' olarak adlandırılan kırışıklıkların oluşumunu önlemeye yardımcı olduğunu anlattı.

        Bir başka TikTok kullanıcısı da mevcut dudak kırışıklıkları ve 'sigara çizgileri' standart pipet kullanımından kaynaklandığı için bu yeni nesil pipetleri kullanacağını söyledi.

        ÖNEMLİ OLAN PİPETİ NE SIKLIKTA KULLANDIĞINIZ

        Amerikalı Medikal Doktor ve Estetisyen Daniel Hunt, pipetlerin yüz hatlarını tek başına ortadan kaldıramayacağı konusunda uyarıda bulunarak şunları söyledi:

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        "Pipetlerin 30 yıl içinde bu çizgilerin çarpıcı biçimde daha azına neden olacağını düşünmüyorum. Bu, aslında öncelikle pipeti ne kadar kullandığınıza bağlı. Eğer sadece cuma ya da cumartesi gecesi bir içkiden bahsediyorsak, o zaman kırışık önleyici pipetin size pek bir faydası olmayacaktır."

        “Genetik, yaşlanma, sigara, güneş hasarı, cildin nemsizliği gibi birçok faktörün etkisiyle ortaya çıkan kırışıklıkların önlenmesinde bu tarz yaklaşımların çok faydalı olması mümkün değil” diyen Doç. Dr. Ateş de eklemeden geçmedi: Gün içinde çok uzun süre pipet kullanan kişilerde, kırışıklıkların derinleşmesini önlemede bir miktar faydalı olabilir.

        'Kırışıklık önleyici pipetler' ABD'de internet sitesinde 8 ila 10 dolar arasında satılıyor. Bazıları tek kullanımlık malzemelerden yapılırken, ürünün paslanmaz çelik ve camdan da üretilen çeşitleri var.

        Peki, bu pipetler nasıl gündeme geldi? ABD'li Plastik Cerrahi Uzmanı Dr. Lara Devgan, bu yılın başlarında New York Post'a verdiği demeçte, sıklıkla pipetle içmenin dudak çevresinde ince çizgilerin oluşmasına katkıda bulunabileceği konusunda uyarıda bulunarak tarışmanın fitilini ateşledi. Buna, cildin 'bir kağıt parçası gibi' oluşunu gerekçe gösterdi.

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        Dr. Devgan, "Eğer dudakları aynı düzende tekrar tekrar büzerseniz, kazınmış çizgiler elde edersiniz ve bunların kaybolması giderek zorlaşır. Tekrar tekrar pipetten içen insanlarda bu çizgiler giderek derinleşiyor” dedi.

        Ünlülerin estetisyeni olarak tanınan Reneé Rouleau de Marie Claire dergisine verdiği röportajda, dudakları büzmenin kollajen ve elastikiyetin daha hızlı parçalanmasını teşvik edeceğini, bunun da kırışıklığa yol açabileceğini söyledi.

        PİPETİ BOŞVER, ASIL SORUNA ODAKLAN

        Doç. Dr. Güldehan Ateş, dudak çevresi kırışıklıklarında asıl odaklanılması gereken soruna işaret ederek, “Sigara hem cilt üzerine olumsuz etkilere neden olan, yaşlanmayı hızlandıran birçok zararlı madde içermesi hem de içme esnasında dudakların aldığı şekil nedeniyle bu tarz çizgilerin oluşumunu kolaylaştırır” dedi.

        Barkot çizgilerinin tedavisinde, dolgu, mezoterapi, botulinum toksin uygulamaları, cilt gençleştirici lazer yöntemleri gibi tedaviler uygulandığını da ekledi.

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        #Pipet
        #Z Kuşağı
        #kırışıklık
        #Yaşlanma
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