Avrupa şampiyonu milli boksörler yurda döndü

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası'nda 3'ü altın 5 madalya kazanan milli boksörler, yurda döndü.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda çiçeklerle karşılanan milli sporcular, basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü kez altın madalya kazanan Buse Naz Çakıroğlu, çok mutlu olduğunu vurgulayarak, "Bugün burada özellikle Türk Milli Takımı olarak gerçekten büyük bir başarı elde ettik. Çok uzun bir süreçti aslında. İki haftadır hem sıklet sporu yapmak hem de stresle mücadele ederek madalya kazanmaya çalışmak bizi yorsa da hepimiz çok iyi hissediyoruz. Olimpiyat öncesi hepimize çok iyi moral oldu." diye konuştu.

REKLAM

Birkaç gün dinlendikten sonra 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın hazırlıklarına başlayacaklarını aktaran Çakıroğlu, "Bence hepimiz çok zorlu maçlar attık ve bütün dünyaya da olimpiyatların nasıl geçeceğine dair biraz mesaj vermiş olduk. Her şey güzel olacak." dedi.