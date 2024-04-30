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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kolonya karışımlı içecek ölüm getirdi

        Kolonya karışımlı içecek ölüm getirdi

        Denizli'de 28 yaşındaki Erdem Dalga evinde ölü bulundu. Gencin kolonya karışımlı bir içecek tükettiği için yaşamını kaybettiği iddia ediliyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 00:27 Güncelleme: 30.04.2024 - 00:27
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        Kolonya karışımlı içecek ölüm getirdi
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        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Erdem Dalga (28), yalnız yaşadığı apart dairesinde ölü bulundu. Dalga'nın içtiği kolonya karışımlı içecekten öldüğü değerlendirilirken, kesin ölüm nedenin tespiti için otopsi yapılacağı belirtildi.

        Fotoğraf: İHA

        Olay, saat 10.00 sıralarında Kervansaray Mahallesi'nde 3048 sokakta meydana geldi. Apart dairesinde yalnız yaşayan Erdem Dalga'dan haber alamayan yakınları polisi aradı. İhbar üzerine eve acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Fotoğraf: AA

        POLİS EKİPLERİ KOLONYA KARIŞIMLI BİR İÇECEK BULDU

        Eve ulaşan acil sağlık ekibi Dalga'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Evde inceleme yapan polis ekipleri kolonya karışımlı bir içecek buldu. İçecek incelenmek üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

        Fotoğraf: AA

        Dalga'nın cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Dalga'nın içine kolonya karıştırdığı içecek nedeniyle öldüğü üzerinde durulurken, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılacağı bildirildi. Polis, Dalga'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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