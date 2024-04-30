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        Yol çöktü içine düştü!

        Adana'da yolun çökmesi sonucu bir kamyon çukura düştü. Kamyonun kasasındaki kum etrafa saçıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 00:58 Güncelleme: 30.04.2024 - 00:58
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        Yol çöktü içine düştü!
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        Adana'da seyir halindeki bir kamyon, yolun çökmesiyle oluşan çukura düştü. Kamyonun tamamı neredeyse çukura gömülürken, olayda yaralanan olmadı.

        Fotoğraf: DHA

        Olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Güzelevler Mahallesi, Sümbül Caddesi’nde meydana geldi. 01 AIL 179 plakalı kum yüklü kamyon, caddede ilerlediği sırada yol üzerinde çökme meydana geldi.

        Fotoğraf: DHA

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        Sürücü manevra yapsa da kamyon, yolda oluşan çukura düştü. Kamyonun kasasındaki kum yola saçılırken, sürücü araçtan vatandaşların yardımı ile çıkarıldı.

        Fotoğraf: AA

        Çukurdaki kamyon ise ekiplerin çalışmasıyla düştüğü yerden çıkarıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Fotoğraf: AA

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