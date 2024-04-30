Yol çöktü içine düştü!
Adana'da yolun çökmesi sonucu bir kamyon çukura düştü. Kamyonun kasasındaki kum etrafa saçıldı
Adana'da seyir halindeki bir kamyon, yolun çökmesiyle oluşan çukura düştü. Kamyonun tamamı neredeyse çukura gömülürken, olayda yaralanan olmadı.
Fotoğraf: DHA
Olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Güzelevler Mahallesi, Sümbül Caddesi’nde meydana geldi. 01 AIL 179 plakalı kum yüklü kamyon, caddede ilerlediği sırada yol üzerinde çökme meydana geldi.
Fotoğraf: DHA
Sürücü manevra yapsa da kamyon, yolda oluşan çukura düştü. Kamyonun kasasındaki kum yola saçılırken, sürücü araçtan vatandaşların yardımı ile çıkarıldı.
Fotoğraf: AA
Çukurdaki kamyon ise ekiplerin çalışmasıyla düştüğü yerden çıkarıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Fotoğraf: AA