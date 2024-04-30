Gazze'ye destek protestoları sürüyor: Columbia Üniversitesi öğrencileri uyardı!

Columbia Üniversitesindeki olay, 7 Ekim 2023'ten sonra ABD'deki üniversitelerde Filistinli öğrencilere karşı başlayan "ifade özgürlüğü" engellemeleri tartışmalarını tekrar gündeme getirmiş, gözaltılara tepki olarak öğrenci protestoları ülke genelindeki diğer üniversitelere de yayılmıştı.

ABD genelinde hala 50’den fazla büyük üniversitede Filistin’e destek için öğrenci eylemleri devam ediyor ve polisin son iki haftada aralarında bazı öğretim görevlileri de dahil 1000’den fazla öğrenciyi gözaltına aldığı belirtiliyor.