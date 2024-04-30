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        Haberler Dünya Gazze'ye destek protestoları sürüyor: Columbia Üniversitesi öğrencileri uyardı!

        Gazze'ye destek protestoları sürüyor: Columbia Üniversitesi öğrencileri uyardı!

        ABD'de Columbia Üniversitesi yönetimi ile öğrenciler arasında geçen hafta başlayan Gazze protestosu gerginliği devam ediyor. Yaklaşık iki haftadır devam eden protestolarda üniversite yönetimi ile öğrenciler arasında uzlaşı sağlanamadı. Üniversite yönetimi, öğrencilere 'kamp alanını boşaltın' çağrısında bulundu, bugün yerel saatler 14.00'e kadar süre tanıdı

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 30.04.2024 - 07:43 Güncelleme: 30.04.2024 - 07:43
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        ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesinde yaklaşık iki haftadır devam eden Filistin’e destek eylemleri için okul yönetimi ile öğrenciler arasında süren müzakerelerde uzlaşıya varılamadı.

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        Üniversite yönetimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, öğrencilerle yapılan görüşmelere ilişkin bilgi verildi.

        Açıklamada, okul yönetimi ile öğrenci temsilcileri arasındaki diyaloğun çıkmaza girdiği belirtilerek, eylemlerin kampüs içinde toplum üyeleri için istenmeyen bir ortam oluşturduğu savunuldu.

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        ÖĞRENCİLERE KAMP ALANINI BOŞALTIN ÇAĞRISI

        Öte yandan öğrencilere kamp alanını bugün yerel saatle 14.00'e kadar boşaltmaları çağrısında bulunularak, buna karşı gelen protestocu öğrenciler disiplin cezası ve okuldan uzaklaştırma ile tehdit edildi.

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        Öğrencilere süre verilmesi nedeniyle New York Polisinin (NYPD) tekrar müdahale edebileceği yönünde oluşan beklenti üzerine basın mensupları kampüsü doldururken, öğrenciler Filistin’i destekleyen slogan ve pankartlarla gün boyu herhangi bir müdahale ile karşılaşmadan gösterilere devam etti.

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        BAZI ÖĞRENCİLERE DİSİPLİN CEZASI VERİLDİ

        Öte yandan, Columbia Üniversitesi Halkla İlişkiler Departmanı Başkan Yardımcısı Ben Chang, gösterilere katılan bazı öğrencilere disiplin cezaları verilmeye başlandığını duyurdu.

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        Chang, kaç öğrenci hakkında işlem yapıldığı konusunda bilgi vermezken, söz konusu öğrencilerin yarı yılı tamamlayıp mezun olamayacaklarını, üniversite lojmanlarına ve akademik binalara kabul edilmeyeceklerini ifade etti.

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        ABD ÜNİVERSİTELERİNDE FİLİSTİN'E DESTEK EYLEMLERİ

        Nisan ayı ortalarında Columbia Üniversitesinde Filistin destekçisi öğrenciler, okulun, İsrail’in işgalini ve Gazze'deki soykırımını destekleyen şirketlere devam eden finansal yatırımlarını protesto amacıyla kampüsün bahçesinde oturma eylemi başlatmıştı.

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        Rektörlük, eylemlerin ikinci gününde New York polisinden göstericilerin dağıtılması için yardım talebinde bulunmuş, kampüse giren polis, 108 civarında öğrenciyi gözaltına almıştı.

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        Columbia Üniversitesindeki olay, 7 Ekim 2023'ten sonra ABD'deki üniversitelerde Filistinli öğrencilere karşı başlayan "ifade özgürlüğü" engellemeleri tartışmalarını tekrar gündeme getirmiş, gözaltılara tepki olarak öğrenci protestoları ülke genelindeki diğer üniversitelere de yayılmıştı.

        ABD genelinde hala 50’den fazla büyük üniversitede Filistin’e destek için öğrenci eylemleri devam ediyor ve polisin son iki haftada aralarında bazı öğretim görevlileri de dahil 1000’den fazla öğrenciyi gözaltına aldığı belirtiliyor.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

        #ABD
        #gazze
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