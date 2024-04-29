Eskortla para anlaşmazlığı cinayetle bitti

Olay bugün sabah 05.30 sıralarında Esenyurt Sultaniye Mahallesi’ndeki lüks bir rezidansta meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre ağabey Uğur Ş. ile kardeşi Engin Ş. evlerine internet üzerinden para karşılığı eskort çağırdı. İddialara göre eve gelen kadın ile iki kardeş arasında para meselesi nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine eskort kadın, kendisini abi kardeşin yaşadığı eve getiren korsan taksi şoförüne haber verdi. Eve korsan taksiciyle birlikte gelen bir grup, evdeki iki kardeşle aralarında bıçaklı kavga yaşandı. Yaşanan kavgada Engin Ş., bıçak darbesi alarak hayatını kaybetti. Kavgada Mustafa K. adlı kişi de yaralandı.

REKLAM

İFADESİNDE KARDEŞİNİ YARALADILAR DEDİ

Olayın ardından polis ekipleri harekete geçerek çalışma başlattı. Olayda yer alan Uğur Ş. verdiği ifadesinde, kardeşiyle birlikte eve çağırdığı eskort kadınla para yüzünden tartışma yaşadıklarını belirtti. Kadının telefon etmesi üzerine 6 kişinin geldiğini ardından kapıyı kırmaya çalışarak içeri girmeye çalıştıklarını söyledi ve “Kapıyı açtığımda bize saldırınca ben de bıçakla kendimizi savundum. Kavga esnasında şahıslardan birinin bıçağı ile kardeşimin yaralandığını düşünüyorum” dedi.

“BİZ YAPMADIK”

Yapılan çalışmaların ardından eve gelen şüphelilerin kimlikleri belirlendi. İfadesi alınan şüphelilerden korsan taksi şoförü, getirdiği kadının kendisini arayarak evde mahsur kaldığını söylemesi üzerine arkadaşlarını çağırdığını belirtti. Gelen 5 kişiyle eve çıkan şüphelilerden yaralanan Mustafa K. olayda bıçak kullanmadıklarını bıçağı kullanan Uğur Ş.’nin yanlışlıkla kardeşini de bıçakladığını iddia etti.