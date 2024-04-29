Eskortla para anlaşmazlığı cinayetle bitti
İstanbul Esenyurt'ta bugün sabah saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre eve eskort çağıran ve fiyat konusunda anlaşamayan abi kardeş, kadının arkadaşları ile kavga etti. Çıkan kavgada, bıçaklanan Engin Ş. hayatını kaybetti, Mustafa K. adlı bir kişide yaralandı. Farklı ifadeler üzerine incelenen kamera görüntülerinde, ağabey Uğur Ş. kavga ettiği kişilere yönelik bıçağını kullanmak isterken yanlışlıkla kardeşi Engin Ş.'yi vurduğu görüldü. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı
Olay bugün sabah 05.30 sıralarında Esenyurt Sultaniye Mahallesi’ndeki lüks bir rezidansta meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre ağabey Uğur Ş. ile kardeşi Engin Ş. evlerine internet üzerinden para karşılığı eskort çağırdı. İddialara göre eve gelen kadın ile iki kardeş arasında para meselesi nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine eskort kadın, kendisini abi kardeşin yaşadığı eve getiren korsan taksi şoförüne haber verdi. Eve korsan taksiciyle birlikte gelen bir grup, evdeki iki kardeşle aralarında bıçaklı kavga yaşandı. Yaşanan kavgada Engin Ş., bıçak darbesi alarak hayatını kaybetti. Kavgada Mustafa K. adlı kişi de yaralandı.
İFADESİNDE KARDEŞİNİ YARALADILAR DEDİ
Olayın ardından polis ekipleri harekete geçerek çalışma başlattı. Olayda yer alan Uğur Ş. verdiği ifadesinde, kardeşiyle birlikte eve çağırdığı eskort kadınla para yüzünden tartışma yaşadıklarını belirtti. Kadının telefon etmesi üzerine 6 kişinin geldiğini ardından kapıyı kırmaya çalışarak içeri girmeye çalıştıklarını söyledi ve “Kapıyı açtığımda bize saldırınca ben de bıçakla kendimizi savundum. Kavga esnasında şahıslardan birinin bıçağı ile kardeşimin yaralandığını düşünüyorum” dedi.
“BİZ YAPMADIK”
Yapılan çalışmaların ardından eve gelen şüphelilerin kimlikleri belirlendi. İfadesi alınan şüphelilerden korsan taksi şoförü, getirdiği kadının kendisini arayarak evde mahsur kaldığını söylemesi üzerine arkadaşlarını çağırdığını belirtti. Gelen 5 kişiyle eve çıkan şüphelilerden yaralanan Mustafa K. olayda bıçak kullanmadıklarını bıçağı kullanan Uğur Ş.’nin yanlışlıkla kardeşini de bıçakladığını iddia etti.
GÖRÜNTÜLER CİNAYETİ ORTAYA ÇIKTI
Bu ifadelerin ardından soruşturmayı derinleştiren polis, olay anına ait güvenlik kamera görüntülere ulaştı. İncelenen kamera görüntülerinde, kavga sırasında şüpheli Uğur Ş ve kardeşi Engin Ş.’nin elinde bıçak olduğu görüldü. Yaşanan arbede esnasında Uğur Ş.’nin kardeşi olan Engin Ş.,’yi bilinen yerinden yaraladığı görüldü. Yapılan incelemenin ardından olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Soruşturma çok yönlü sürdürülüyor.
*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.