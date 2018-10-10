Milli Eğitim Bakanlığı ( MEB), Van, Erzurum ve İzmir'de düzenlenen kültür gezileri ile özel eğitime ihtiyacı olan engelli çocuklar, yaşadıkları kentleri daha yakından tanıma imkânı buldu.

AA'nın haberine göre; MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı okullarda eğitim gören özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler için 'Engelsiz Eğitim Programı' kapsamında, bulundukları illerdeki sosyal ve kültürel çevreyi tanıyarak kendilerini geliştirmeleri amacıyla kültür gezileri düzenlendi. Bu kapsamda, söz konusu kentlerdeki engelli öğrenciler 22 Eylül-7 Ekim tarihlerinde profesyonel tur rehberleri ve işaret dili tercümanları eşliğinde müzeleri, tarihi ve kültürel yerleri ziyaret etti.

Toplam 921 kişinin katıldığı etkinliklerde engelli öğrencilere arkadaşları ve aileleri de eşlik etti. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili İzmir programına katılarak çocuklarla kenti gezdi.

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