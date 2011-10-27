'Van İçin Tek Yürek' dizilere yenildi

ATV, Kanal D, Fox Tv, ve Star Tv başta olmak üzere birçok televizyon kanalında ortak yayınlanan depremzedelere yardım programı "Van İçin Tek Yürek" reytinglerde hüsrana uğradı. Yardım programını yayınlayan kanallar ilk 20'ye bile giremezken Show Tv'de yayınlanan Muhteşem Yüzyıl her hafta olduğu gibi gecenin birincisi oldu.

"Van İçin Tek Yürek"in yayınlandığı kanallar arasında Kanal D 2.11'lik oranla en çok reytingi alırken sırasıyla ATV 1.33, STAR 1.20, FOX ise 0.69 oranla izlendi. Show TV'de yayınlanan Muhteşem Yüzyıl ise yardım programını yayınlayan tüm kanalların reytinginin toplamından daha fazla reyting aldı ve 16.08'lik izlenme oranı ile günün birincisi oldu. Kanal D'de yayınlanan Kuzey Güney dizisi ise 7.16 izlenme payına ulaştı.