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        Haberler Dünya Kansas City Chiefs geçit töreninde silahlı saldırı

        Kansas City Chiefs geçit töreninde silahlı saldırı gerçekleştirildi

        ABD'nin ünlü spor organizasyonlarından Super Bowl'un kazananı Kansas City Chiefs takımının geçit töreni sırasında silahlı saldırı gerçekleştirildi. Bir kişi hayatını kaybederken, en az 10 kişinin vurulduğu bildirildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.02.2024 - 23:58 Güncelleme: 15.02.2024 - 00:49
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        Kansas City Chiefs geçit töreninde silahlı saldırı
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        ABD'nin Missouri eyaletindeki Kansas City'de, şampiyon Kansas City Chiefs için düzenlenen Super Bowl zafer geçit töreni sırasında silahlı saldırı gerçekleşti. Kansas City polisi, en az 10 kişinin silahla vurulduğunu bildirdi. Vurulanlardan bir kişi ise hayatını kaybetti.

        Yaralıların üçünün hayati tehlikesinin olduğunu duyuran polis, silahlı iki kişinin gözaltına alındığını söyledi. Kansas City Chiefs ekibinden kimse yara almadı.

        Beyaz Saray, Kansas City saldırısının yakından takip edildiğini açıkladı.

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