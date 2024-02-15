Rus lider Putin, Başkan Biden'ı Trump'a tercih ediyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ABD Başkanı Joe Biden'ı Donald Trump'a tercih ettiğini ancak herhangi bir ABD Başkanı ile çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Putin'e röportajı yapan Pavel Zarubin tarafından Demokrat Biden ve Cumhuriyetçi Trump'tan hangisinin 'bizim için daha iyi' olduğu soruldu.

Putin, "Biden. O daha deneyimli, öngörülebilir bir kişi, eski ekolden bir politikacı. Ancak Amerikan halkının güven duyduğu herhangi bir ABD başkanıyla çalışacağız" cevabını verdi.

Amerikalılar Kasım 2024'te bir sonraki ABD başkanını seçmek üzere sandık başına gidecek.