Mehmet Büyükekşi'nin sonunu getiren skandallar!

Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) 2 yıllık Mehmet Büyükekşi dönemi sona ererken, İbrahim Hacıosmanoğlu kimilerine göre 'büyük sürpriz' yaparak başkanlık koltuğuna oturdu.

16 Haziran 2022 - 22 Haziran 2023 ve 22 Haziran 2023 - 18 Temmuz 2024 yılları arasında toplam 2 dönem TFF başkanlığı yapan Büyükekşi'nin sonunu, bu dönemde Türk futbolunda yaşanan skandallar getirdi...

Türk futbolu, Mehmet Büyükekşi'nin 25 aylık başkanlık döneminde 8 büyük krizle sarsılırken, yaşanan olayların sorumlusu olarak Büyükekşi'yi gösteren birçok kulüp de TFF'ye cephe aldı. İşte Mehmet Büyükekşi döneminde yaşanan skandallar... 4 EYLÜL 2022 - A.GÜCÜ TARAFTARLARI SAHAYA GİRDİ!

Büyükekşi dönemindeki ilk olay Süper Lig 2022-23 sezonunda MKE Ankaragücü ile Beşiktaş'ın karşı karşıya geldiği maçta yaşandı. Son düdükle birlikte Ankaragücü taraftarı sahaya girerek Beşiktaşlı futbolcuların üzerine doğru koştu. Josef de Souza, sahaya giren taraftara müdahale edip etksiiz hale getirirken, bu hareketi sebebiyle kırmızı kartla cezalandırıldı. REKLAM 10 KASIM 2023 - TUZLASPOR BAŞKANINA BAHİS SORUŞTURMASI Trendyol 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor'da başkan Mehmet Berzan İlhanlı hakkında "kara para aklama" ve "yasa dışı bahis" iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı. 30 Nisan 2024 tarihinde ise Tuzlaspor Kulübü Başkanı Mehmet Berzan İlhanlı’ya yönelik yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında 2020-2021 yıllarında Tuzlaspor’da oynayan 5 futbolcu tanık olarak ifadeye çağırıldı. 11 ARALIK 2023 - HALİL UMUT MELER'E TEKMELİ YUMRUKLU SALDIRI!

11 Aralık 2023 tarihinde oynanan Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı 1-1 eşitlikle sona ererken, bitiş düdüğünün ardından sahaya giren Ankaragücü'nün o dönemki başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı. Başkan Faruk Koca'nın attığı yumruk sonrası Halil Umut Meler'in gözünün moradığı görüldü. Faruk Koca'nın yumruğuyla yere düşen Meler'e, yerde de tekmeli saldırıda bulunuldu. 19 ARALIK 2023 - İSTANBULSPOR SAHADAN ÇEKİLDİ!

Halil Umut Meler'im saldırıya uğramasından 1 hafta sonra ise bu kez İstanbulspor-Trabzonspor maçında kriz yaşandı. Trabzonspor'u 2-1 öne geçiren golden önce, İstanbulsporlu Florian Loshaj ile Trabzonsporlu Batista Mendy arasındaki mücadelede Loshaj yerde kaldı. Hakemin 'devam' dediği pozisyonun bitiminde Trabzonspor golü buldu. REKLAM Gol sonrası sahaya giren İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, hakemin kararına tepki göstererek futbolcularını sahadan çekti. 30 ARALIK 2023 - RİYAD'DA SÜPER KUPA KRİZİ!

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 2022-23 sezonu şampiyonu Galatasaray ve Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçını Suudi Arabistan'da oynatma kararı aldı. 30 Aralık 2023 tarihinde oynanması planlanan mücadele, maç günü Riyad'da iki takımın Mustafa Kemal Atatürk görseli bulunan tişörtler ve pankartlarla sahaya çıkılmasına izin verilmemesi sebebiyle oynanamadı. 17 MART 2024 - TRABZON'DA BÜYÜK OLAYLAR!

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup ettiği maç sonrası bordo-mavili taraftarlar sahaya girerek Fenerbahçeli futbolculara saldırmaya çalıştı. Olayların ardından birçok taraftar gözaltına alındı. Trabzon’da yaşanan olayların ardından gerekli önlemlerin alınmadığını ve Fenerbahçe'nin son yıllarda sistematik şekilde mağdur edildiğini dile getiren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün üyelerine çağrı yaparak 2 Nisan'da Olağanüstü Genel Kurul kararı aldı. Ali Koç açıklamasında ligden çekilme dahil tüm kararların masaya yatırılacağını da taraftarıyla paylaştı. Koç ve yönetimi, olağanüstü genel kurulda ligden çekilme gündeminin üç ay boyunca ertelendiğini açıkladı. 2 Nisan'da yeterli çoğunluğu yani 25 bin kişiyi statta buluşturan Fenerbahçe, Süper Kupa maçına yönelik kararlar aldı. 26 MART 2024 - HAKEM TOPLANTISI SIZDIRILDI

26 Mart 2024 tarihinde ise Merkez Hakem Kurulu'nun düzenlediği ve Süper Lig hakemleriyle, hakem danışmanı Hugh Dallas'ın katıldığı toplantının görüntüleri sızdırıldı. Görüntülerde Galatasaray - Antalyaspor maçındaki tartışmalı pozisyonlar değerlendirilirken, maçın hakemi Abdülkadir Bitigen ve Hugh Dallas'ın yorumları çok tartışıldı. Sızdırılan bu görüntülerinden ardından Türkiye Futbol Federasyonu toplantının tamamını kamuoyuyla paylaştı. 7 NİSAN 2024 - FENERBAHÇE SÜPER KUPA'DA SAHADAN ÇEKİLDİ!