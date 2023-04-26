Ankara 65'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'kemik kırığına sebebiyet verecek ve hayati tehlike oluşturacak şekilde kasten yaralama' suçundan 13 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle Bilge Kaan Korkmaz'ın tutuklu yargılanmasına devam edildi. Müştekiler Mehmet Dudarık ve Oğuzhan Oğuz, önceki beyanlarını yinelediklerini belirterek, şikâyetlerinin devam ettiğini söyledi. Sanık Korkmaz da pişman olduğunu, uzun süre tutuklu kaldığını, bu durumun kendisini mağdur ettiğini savunarak tahliyesini talep etti.