Mehmet Oktay Güzeloğlu hayatını kaybetti

Tiyatro sanatçısı, yazar ve yönetmen Mehmet Oktay Güzeloğlu’nun 69 yaşında hayatını kaybettiği öğrenildi. Haberi, İBB Kültür Dairesi Başkanlığı, sosyal medya hesabından duyurdu.

İBB Kültür Dairesi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: İstanbul Kısa Filmciler Derneği Kurucu Başkanı, tiyatro sanatçısı, yazar ve yönetmen Mehmet Oktay Güzeloğlu’nu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Güzeloğlu’na Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz.