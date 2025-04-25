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        Haberler Magazin Mehmet Oktay Güzeloğlu hayatını kaybetti

        Mehmet Oktay Güzeloğlu hayatını kaybetti

        İstanbul Kısa Filmciler Derneği Kurucu Başkanı, tiyatro sanatçısı, yazar ve yönetmen Mehmet Oktay Güzeloğlu, hayatını kaybetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.04.2025 - 14:56 Güncelleme: 25.04.2025 - 15:01
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        Mehmet Oktay Güzeloğlu hayatını kaybetti
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        Tiyatro sanatçısı, yazar ve yönetmen Mehmet Oktay Güzeloğlu’nun 69 yaşında hayatını kaybettiği öğrenildi. Haberi, İBB Kültür Dairesi Başkanlığı, sosyal medya hesabından duyurdu.

        İBB Kültür Dairesi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: İstanbul Kısa Filmciler Derneği Kurucu Başkanı, tiyatro sanatçısı, yazar ve yönetmen Mehmet Oktay Güzeloğlu’nu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Güzeloğlu’na Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz.

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