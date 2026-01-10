Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Gündem Güvenlik Mehmetçik, zorlu kış koşullarında hudut güvenliği için görevde

        Mehmetçik, zorlu kış koşullarında hudut güvenliği için görevde

        Milli Savunma Bakanlığı 5'inci Hudut Tugay Komutanlığı'nın zorlu hava ve arazi koşullarında 7/24 hudut emniyeti için keşif, gözetleme, pusu ve devriye faaliyetlerini sürdürdüğünü duyurdu. Mehmetçiğin kış kamuflajlı devriye anlarına ait fotoğraflar paylaşıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2026 - 18:29 Güncelleme: 10.01.2026 - 18:30
        Mehmetçiğe dur durak yok
        Mehmetçik zorlu hava ve arazi koşullarında hudut hattının emniyetine yönelik keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini sürdürüyor.

        Milli Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "5’inci Hudut Tugay Komutanlığınca, zorlu hava ve arazi şartlarında, 7 gün 24 saat esasıyla hudut hattı emniyetine yönelik keşif, gözetleme, pusu ve devriye faaliyetlerine devam ediliyor" denildi. Mehmetçiğin, kış şartlarına uyumlu kamuflajları ile karla kaplı dağlık arazide devriye görevi icra ederken çekilen fotoğrafları da paylaşıldı.

