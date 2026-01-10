Mehmetçik, zorlu kış koşullarında hudut güvenliği için görevde
Milli Savunma Bakanlığı 5'inci Hudut Tugay Komutanlığı'nın zorlu hava ve arazi koşullarında 7/24 hudut emniyeti için keşif, gözetleme, pusu ve devriye faaliyetlerini sürdürdüğünü duyurdu. Mehmetçiğin kış kamuflajlı devriye anlarına ait fotoğraflar paylaşıldı
Giriş: 10.01.2026 - 18:29 Güncelleme: 10.01.2026 - 18:30
Mehmetçik zorlu hava ve arazi koşullarında hudut hattının emniyetine yönelik keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini sürdürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "5’inci Hudut Tugay Komutanlığınca, zorlu hava ve arazi şartlarında, 7 gün 24 saat esasıyla hudut hattı emniyetine yönelik keşif, gözetleme, pusu ve devriye faaliyetlerine devam ediliyor" denildi. Mehmetçiğin, kış şartlarına uyumlu kamuflajları ile karla kaplı dağlık arazide devriye görevi icra ederken çekilen fotoğrafları da paylaşıldı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ