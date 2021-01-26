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Mehtap Ar'dan üzücü haber

İki buçuk yıldır akciğer kanseri tedavisi gören oyuncu Mehtap Ar'dan üzücü haber geldi. 63 yaşındaki Ar'ın yeniden yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildi. Kardeşinin sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Müjde Ar, "Tedavi iyiye doğru giderken, son olay çok büyük şanssızlık oldu. Herkesten dua bekliyoruz" şeklinde konuştu

SON DAKİKA! Mehtap Ar'dan üzücü haber! Mehtap Ar sağlık durumu nasıl? - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

İki buçuk yıldır akciğer kanseri tedavisi gören oyuncu Mehtap Ar, İstanbul Topkapı'daki bir üniversite hastanesinde yoğun bakıma kaldırıldı. Müjde Ar, 63 yaşındaki kardeşi Mehtap Ar'ın sağlık durumu ile ilgi yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

8 Ocak'ta tedavisinde kullanılan ilacını almak üzere kontrol için hastaneye gittiğimizde yatırdık. 3-4 gün sonra durumu kötüleşti. 5 gün yoğun bakıma kaldırıldı. Sonrasında yoğun bakımdan çıkardık, bir gün odasında kalabildi. Beyine pıhtı attığı için yeniden yoğun bakıma kaldırıldı. Söz Ar, Sezen Aksu, Ercan Karakaş ve ben hep oradaydık. Üç haftadır oradayız.

Şu an durumu kritik... Ailece perişan olmuş durumdayız. Çok üzücü günler geçiriyoruz. Sürekli dualar ediyoruz. Mehtap şu an direniyor ama çok fazla reaksiyon alamıyoruz. Bilinci tam yerinde mi onu da anlayamıyoruz, sürekli uyku halinde. İyileşmesi için dua ediyoruz. Sevenleri çok gelmek istiyorlar ama koronavirüs nedeniyle almıyorlar.

Uzun süre hastanede kaldığı için kendisine de koronavirüs testi yapıldığını belirten Müjde Ar, test sonucunun negatif çıktığını ifade etti.

Sanatçı, "Benim ne olduğum hiç önemli değil. Biricik kardeşim benim, her şeyim... İyi olması için dua ediyoruz, 5 gündür yeniden yoğun bakımda" şeklinde konuştu.

Doktorların pıhtıyı dağıtmaya çalıştıklarını belirten Müjde Ar, "Tedavi iyiye doğru giderken, son olay çok büyük şanssızlık oldu. İmmüno terapisi iyi gelmişti. Vücutta başka bölgeye de sıçrayınca yeniden yayıldı. Doktorlar ellerinden geleni yapıyorlar. İki buçuk yıldır bir mucize yaşadık aslında. Çok iyi bakıyorlar, inşallah iyi olur. Herkesten dua bekliyoruz" dedi.

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