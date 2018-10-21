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Memur maaşları: Mesai ücreti arttı, 2019 yılında zam geliyor! İşte zam miktarı

Memur maşları zamlanacak... AA muhabirinin 2019 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi verilerinden derlediği bilgilere göre, memurların saat başı fazla çalışma ücreti, yeni yılda saat başı fazla mesai ücreti, 1 Ocak 2019'dan zamlanacak. Peki, Memurun fazla mesai ücreti kaç lira zamlanacak?

21.10.2018 - 13:51 | Güncelleme:

Memurlara yeni yılda zam müjdesi geldi. Anadolu Ajansı'nın aktardığı bilgiye göre Memur maaşları 1 Ocak 2019'dan itibaren 1 lira 97 kuruş olan saat başı fazla mesai ücreti, 1 Ocak 2019'dan zamlanacak. Peki, Memurun fazla mesai ücreti kaç lira zamlanacak? İşte detaylar...

MEMUR MAAŞINA KAÇ LİRA ZAMAN GELECEK?

1 lira 97 kuruş olan saatbaşı fazla mesai ücreti, 1 Ocak 2019'dan itibaren 2 lira 13 kuruş olarak uygulanacak.

Bakanlıkların özel kalem müdürlüklerinde çalışan personele ve makam şoförlerine ayda 90 saati, genel müdürlüklerin merkez teşkilatlarında görevli şoförlere de yeni yılda 60 saati geçmemek üzere 2,08 lira yerine 2,25 lira fazla mesai ücreti ödenecek.

Her makam için aylık toplam 450 saati geçmemek kaydıyla kurul başkanı (Bakanlıklar), genel müdür ve daha üst birim yöneticileri, strateji geliştirme başkanı, vali, general ve amiral rütbesini haiz olmak kaydıyla Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, kuvvet komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığındaki daire başkanı ve daha üst birimlerin yöneticileri, rektör, büyükşehir ve il belediye başkanlarıyla çalışan personel de yine ayda 90 saati geçmemek üzere makam onayına istinaden saat başına 2,25 lira fazla çalışma ücreti alacak.

DİĞER FAZLA MESAİ ÜCRETİ

Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlarla üniversitelere bağlı yurtlarda görev yapan personelden gerçekleştirdikleri fazla çalışma karşılığında kendilerine izin verilme imkanı bulunmayanlara da ayda 90 saati aşmamak kaydıyla yeni yılda 2,13 lira ek çalışma ücreti ödemesi yapılacak.

Anadolu Üniversitesi dışındaki diğer yükseköğretim kurumları kadrolarında görev yapan personelden, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesince düzenlenen akademik danışmanlık ve yüz yüze eğitim hizmetlerinin yürütülmesine yardımcı olmak üzere normal çalışma saatleri dışında görevlendirilen ve fiilen görev yapan personele ayda 60 saati aşmamak üzere saat başına 3,68 lira ödemede bulunulacak.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünde çalışan (110 kişiyi geçmemek üzere) personelden fazla çalışma karşılığında kendilerine izin verilme imkanı bulunmayanlara, ayda 60 saati geçmemek üzere saat başına 2,13 lira ödenecek.

Mesleki ve teknik eğitim bölgesinde yer alan meslek yüksekokullarıyla ilişkilendirilen ve teknik ortaöğretim kurumlarında görev yapan Milli Eğitim Bakanlığı idari personeline, yasal çalışma saatinin bitiminden sonra fiilen yaptıkları fazla mesai için ayda 100 saati geçmemek kaydıyla saat başına 3,68 lira ödemede bulunulacak. 

YURT İÇİ GÜNDELİKLER DEĞİŞMEDİ

Harcırah Kanunu uyarınca verilecek yurt içi gündelik ve tazminat tutarları da belirlendi. Yeni yılda TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanı yardımcılarına ödenecek yurt içi gündelik tutarı 67,40 olarak korundu. 

Anayasa Mahkemesi Başkanı, Genelkurmay Başkanı, bakanlar, milletvekilleri, kuvvet komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı, TBMM Genel Sekreteri, orgeneraller, oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Sayıştay başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Diyanet İşleri ve Yükseköğretim Kurulu başkanlarının yurt içi gündeliği de 61,50 lira olarak devam edecek.

En alt kademedeki memura ödenen 38,75 liralık gündelik de değişmedi.

2019 Merkezi Yönetim Bütçe Teklifi'ne göre çeşitli kamu görevlilerinin yeni yıldaki yurt içi gündelikleri şöyle olacak:

Yurt İçinde Verilecek Gündelikler TL
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Cumhurbaşkanı yardımcıları 67,40
Anayasa Mahkemesi Başkanı, Genelkurmay Başkanı, bakanlar, milletvekilleri, kuvvet komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, orgeneraller, oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Sayıştay başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Diyanet İşleri ve Yükseköğretim Kurulu başkanları 61,50
Memur ve Hizmetlilerden;  
Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar (1) 51,60
Ek göstergesi 5800 (dahil)-8000 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar 48,15
Ek göstergesi 3000 (dahil)-5800 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar 45,20
Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar 39,85
Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar 38,75
Arazi Üzerinde Çalışanlara Verilecek Tazminatlar (Madde 50)  
50'nci maddenin 1, 2, 3, 4 ve 5. Bentlerindeki Personel  
Kadro derecesi 1-4 olanlar 15,80
Kadro derecesi 5-15 olanlar 15,25

 

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