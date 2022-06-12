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Beş aylık enflasyona göre memur maaşları ne olacak? (TL) UNVAN VE DERECE Ocak Mayıs Vali 23.581 31.834 Genel müdür (1/4) 20.480 27.648 Şube müdürü (Lisans - 1/4) 8.623 11.641 Memur (Lise - 15/1) 5.976 8.068 Öğretmen (9/1) 6.633 8.955 Kaymakam 1. sınıf (1/4) 14.222 19.200 Başkomiser (8/1) 9.466 12.779 Polis memuru (11/1) 8.668 11.702 Uzman doktor (7/4) 10.574 14.275 Hemşire (Lisans - 9/1) 7.434 10.036 Mühendis (8/1) 9.178 12.390 Teknisyen (Lise - 13/1) 6.256 8.446 Araştırma görevlisi (8/1) 9.450 12.758 Vaiz (Lisans - 9/1) 6.821 9.208 Avukat (9/1) 8.585 11.590 Hizmetli (Lise - 15/1) 5.570 7.520 Maaş hesaplamalarında bekâr, çocuksuz, mesleğine yeni başlamış kişiler esas alınmıştır Beş aylık enflasyona göre emekli memur aylıkları ne olacak? (TL) Ocak Mayıs Müsteşar (1/1) 15.456 20.866 Genel müdür (1/1) 13.663 18.445 Şube müdürü (Lisans - 1/4) 5.276 7.123 Memur (Lisans - 4/1) 4.241 5.725 Öğretmen (1/4) 5.276 7.123 Kaymakam 1. sınıf (1/4) 8.954 12.088 Başkomiser (1/4) 5.376 7.258 Polis memuru (4/1) 5.376 7.258 Hemşire (Lisans - 1/4) 5.128 6.923 Mühendis (1/4) 6.432 8.683 Teknisyen (Lise -1/4) 4.477 6.044 Profesör (1/4) 11.011 14.865 İmam-hatip 5.276 7.123 Avukat (1/4) 5.276 7.123 En düşük memur emekli aylığı 4.289 5.790 Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahildir
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